Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией После встречи Зеленского и Байдена Путин уже не может угрожать Украине, - Зубов

После встречи Зеленского и Байдена Путин уже не может угрожать Украине, - Зубов

11 сентября, 2021 суббота
15:48
война с Россией Байден Зеленский

Российский публичный интеллектуал и деятель оппозиции Андрей Зубов уверен, что после встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена Владимир Путин не имеет возможности угрожать Украине

Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.

"Для Путина встреча с Зеленским нужна для того, чтобы привлечь как можно большую часть украинского народа на свою сторону. Поскольку только та нация, которая не хочет сотрудничать с Соединенными Штатами Америки, не будет иметь поддержки США. Именно об этом говорил Байден, что стало его новой доктриной. И уже все стало понятно. Понятно о чем было сказано в Вашингтоне на встрече Зеленского и Байдена. Самое главное это то, что угрожать Украине Путин уже не может. Он может давить на Украину, но угрожать уже не получится", - объяснил Зубов

Зубов отметил, что хотя главным элементом давления на Украину является Северный поток-2, Кремль предупрежден о введении санкций в том случае, если транзит газа через Украину будет остановлен. Зубов уверен, что и с Северным потоком-2 у Путина ограниченные возможности для давления на Украину.

"Для Путина единственный реальный шанс повлиять на ситуацию с Украиной, на что ему, наверное, указали в его окружении, это размывать общественное мнение украинского народа. Эту же стратегию Путин хочет использовать и в отношении Зеленского. Именно поэтому ему нужна встреча с украинским президентом. Располагать Украину в сторону России, чтобы украинцы сами хотели быть с русскими, а не с американцами", - добавил Зубов

Зубов уверен, что при такой стратегии Путина все зависит только от украинцев и президента Зеленского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Владимир Путин
Джо Байден
русская агрессия
Антон Борковский
США
Студия Запад с Антоном Борковским
Читайте также:
4G метро
10 сентября, 2021 пятница
Киевское метро из-за карантина может работать с ограничениями на вход
Дмитрий Разумков
10 сентября, 2021 пятница
Разумков повторно заболел коронавирусом
Валерій Залужний
10 сентября, 2021 пятница
У России есть намерения вести широкомасштабную агрессию на Донбассе во время учений "Запад-2021", - главнокомандующий ВСУ Залужный
Киев
+25
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.64
    Покупка 26.64
    Продажа 26.88
  • EUR
    Покупка 31.41
    Продажа 31.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
11 сентября
17:47
Кучма сказал, чего стоит ожидать от возможной встречи Зеленского и Путина
17:20
Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" первый матч после возвращения
17:01
Белорус назвал Лукашенко "дебилом" и получил полтора года колонии с принудительным лечением
16:46
Синоптик Наталья Диденко пообещала теплую и солнечную погоду в воскресенье
16:26
МВФ
Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября
16:11
"Заря" не смогла переиграть "Рух" в чемпионате Украины
15:40
В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе
15:22
Кулеба рассказал, какими для Украины будут последствия поглощения Беларуси Россией
14:57
При храмах УПЦ МП продают напечатанные в Почаеве книги с молитвами "за Россию" и российских солдат. Есть фото
14:30
Тимановська подала документы на гражданство Польши. Ее охраняют 6 телохранителей
14:10
День города в Виннице: "Бумбокс", Go_А, парад литературных героев, классическая и народная музыка, спортивные соревнования, уличная еда
13:47
20-ю годовщину 9/11: виновных до сих пор не осуждено, половина американцев не воспринимает официальную версию
13:21
В оккупированном Крыму заблокировали смартфоны Xiaomi
13:00
Малюська хочет пропустить через полиграф "голов украинских крупных СМИ"
12:43
Экс-главу МЗ Франции будут судить за непротиводействие коронавирусу
12:24
День города в Днепре: "Без ограничений", диджеи, регата, авиационное и лазерное шоу
11:59
Привитых Sputnik Light россиян перестали впускать в Турцию
11:31
Вопрос "Северного потока-2" следует рассматривать в нормандском формате - Офис президента
11:04
Не туалет, а кабинки для голосования со шторками. В сети показали школьную уборную в Полтаве
10:47
Пандемия COVID в Украине: 3869 новых случаев, 69 - смертельных. Больше всего заражений во Львове
10:27
Отравление в Хмельницком: уже 93 госпитализированных
10:00
Тихановська празднует день рождения
09:20
Фейковый застройщик из Киева присвоил 2 млн грн от инвесторов
09:00
В Харькове началась избирательная кампания
08:39
На западе РФ взорвался газ в доме. Есть жертвы
08:08
Вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от COVID, - Минздрав США
08:00
Украина - Россия: Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧЕ по волейболу
07:30
В школах Одессы учителей будут вакцинировать на рабочих местах
07:00
"Мариуполь" - Заря"
УПЛ: результаты матчей и расписание трансляций 7-го тура чемпионата Украины по футболу
07:00
Вблизи Золотого-4 оккупанты убили одного защитника Украины и еще трех ранили
2021, пятница
10 сентября
23:37
В Киеве столкнулись внедорожник и маршрутный автобус, есть пострадавшие
23:11
Збигнев Рау
Предотвратить дальнейшие разделы в Европе: глава МИД Польши обсудил с коллегами из Германии и Франции риски от Северного потока-2
22:55
В Камеруне пошел снег
22:40
Зеленский поручил Кабмину "безотлагательно" реставрировать костел Святого Николая в Киеве
22:24
Владислав Сиренко
Непобедимый украинец Сиренко нокаутировал россиянина в первом раунде
22:22
"Талибан" запретил афганским женщинами работать в министерствах
22:12
Ирина Венедиктова
Венедиктова назвала примерные сроки оглашения приговора по делу МН17
22:06
Защита независимости НАБУ, реформа СБУ, обновление наблюдательного совета Нафтогаза: Нуланд назвала ожидания США от Украины
22:05
Стало известно, сколько заработала Магучих за выступление в "Бриллиантовой лиге"
21:55
Сборная Украины получит огромные призовые, если победит Россию в плей-офф ЧЕ по волейболу
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV