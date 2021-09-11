После встречи Зеленского и Байдена Путин уже не может угрожать Украине, - Зубов

Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.



"Для Путина встреча с Зеленским нужна для того, чтобы привлечь как можно большую часть украинского народа на свою сторону. Поскольку только та нация, которая не хочет сотрудничать с Соединенными Штатами Америки, не будет иметь поддержки США. Именно об этом говорил Байден, что стало его новой доктриной. И уже все стало понятно. Понятно о чем было сказано в Вашингтоне на встрече Зеленского и Байдена. Самое главное это то, что угрожать Украине Путин уже не может. Он может давить на Украину, но угрожать уже не получится", - объяснил Зубов



Зубов отметил, что хотя главным элементом давления на Украину является Северный поток-2, Кремль предупрежден о введении санкций в том случае, если транзит газа через Украину будет остановлен. Зубов уверен, что и с Северным потоком-2 у Путина ограниченные возможности для давления на Украину.



"Для Путина единственный реальный шанс повлиять на ситуацию с Украиной, на что ему, наверное, указали в его окружении, это размывать общественное мнение украинского народа. Эту же стратегию Путин хочет использовать и в отношении Зеленского. Именно поэтому ему нужна встреча с украинским президентом. Располагать Украину в сторону России, чтобы украинцы сами хотели быть с русскими, а не с американцами", - добавил Зубов



Зубов уверен, что при такой стратегии Путина все зависит только от украинцев и президента Зеленского.

Напомним, 10 сентября президент Владимир Зеленский заявил об интересе в предметной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе "нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ".

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