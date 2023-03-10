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После встречи с министром обороны Грамом Зеленским заявил о возможных тренировках украинских пилотов в Норвегии

10 мартa, 2023 пятница
21:45
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наши пилоты могут начать тренировки в Норвегии

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Норвегия положила начало программе долговременной бюджетной поддержки Украины – $7 млрд на пять лет, – которая может и должна стать примером для других наших партнеров. Обсудили дополнительные шаги, которые можем сделать вместе с Норвегией, чтобы эта весна была успешной и для украинской обороны, и для перспектив общеевропейской безопасности. Кстати, начинаем общаться с Норвегией о возможностях тренировочной миссии для наших пилотов", - заявил президент Украины.

Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Королевства Норвегия Бьорном Арильдом Граммом сегодня в Киеве. Президент выразил благодарность правительству, парламенту и всему народу Норвегии за всестороннюю помощь, оказываемую Украине и нашим гражданам, за действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Владимир Зеленский также поблагодарил за поддержку Украины в противодействии энергетическому террору со стороны агрессора за прошедшую зиму.

Во время встречи особое внимание было уделено практическим эффективным шагам в контексте усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины, которые сейчас осуществляются.

Видео
Украина
Владимир Зеленский
Норвегия
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