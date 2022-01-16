После возвращения из Казахстана "миротворцы" потролили Лукашенко. Фотофакт
Военные потролили самопровозглашенного правителя Беларуси Александра Лукашенко на аэродроме Мачулищи под Минском
Это произошло утром 15 января 2022 года во время встречи прибывшего из Казахстана карательного контингента, передает белорусское издание Хартия'97 .
"Картонному генералиссимусу подарили все, что осталось от военно-транспортной авиации Беларуси – макет самолета Ил-76", - отмечают журналисты.
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Как известно, в Казахстан лукашенковские интервенты летали российским самолетом.
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