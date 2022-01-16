После возвращения из Казахстана "миротворцы" потролили Лукашенко. Фотофакт

Это произошло утром 15 января 2022 года во время встречи прибывшего из Казахстана карательного контингента, передает белорусское издание Хартия'97 .



"Картонному генералиссимусу подарили все, что осталось от военно-транспортной авиации Беларуси – макет самолета Ил-76", - отмечают журналисты.



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Как известно, в Казахстан лукашенковские интервенты летали российским самолетом.





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