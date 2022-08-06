После войны в Украине все международные организации следует перезагрузить, - политик Рыбачук

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я думаю, что реакция мира на ядерный шантаж России, в котором она использует ЗАЭС, недостаточна. Реакция МАГАТЭ вообще позорна. Эта международная организация должна обеспечивать мировую ядерную безопасность, как и ряд других организаций. Все эти организации проваливаются в той среде, где они должны показать свою деятельность", - рассказал Рыбачук.

Политик подчеркнул, что война в Украине показала бездействие всех международных организаций.

"Перед миром, после нашей победы встанет вопрос о перезагрузке всех международных организаций. Кризисная ситуация показала: за что бы не брались международные организации, они становятся бездейственными. То ли организации здравоохранения, то ли правоохранительные, то ли по ядерной безопасности. Все эти организации оказались несостоятельными действовать в кризисной ситуации. У них очень большие бюджеты и содержат немалый персонал, но не справляются со своими основными функциями", - добавил он.

3 августа Международный комитет Красного Креста заявил , что не гарантировал безопасность украинским военным, выходившим из "Азовстали", а затем оказались в российском плену.

3 августа вице-президент Красного Креста Украины Розенко заявил, что международные организации не имели рычагов влияния, чтобы обеспечить безопасность защитников Азовстали.