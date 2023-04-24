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OPINION

После войны страна станет идеальной жертвой для популистов

Сергей Фурса
24 апреля, 2023 понедельник
08:06
Мнение

Популизм — это простое решение для сложной проблемы, которое не работает

Популизм – это всегда просто. Популисты берут чувствительную и важную тему и находят популярное решение. Тема, на которой играют популисты, всегда актуальна для общества. И затрагивает какие-то болезненные струны, играет на фоне несправедливости или подогревает какие-то тайные желания.

Вот что может быть чувствительнее темы поддержки военных во время войны? Поддержки людей, рискующих жизнью, и на плечах которых держится страна? Что может быть справедливее достойной оплаты их служения?

Вот что может быть чувствительнее темы поддержки военных во время войны? Поддержки людей, рискующих жизнью, и на плечах которых держится страна? Что может быть справедливее достойной оплаты их служения?

И вот популисты выходят на арену и предлагают простое решение. Надо отнять у богатых и отдать военным. Разве можно такое не поддержать?

И это как раз такое простое решение, которое не работает.

Оставим анализ идеи снизить зарплаты в государственных компаниях и государственных учреждениях. Это не разумно. Это не разумная политика. Но это даже не главное. Ключевое, что эта идея не работает.

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Во-первых, даже если выполнить идею "забрать и поделить", то денег все равно не хватит. Снижение зарплат на сумму в 2 процента необходимых выплат не обеспечит 100 процентов этих выплат. И здесь даже не нужна кандидатская по математике, чтобы это понять.

И даже если забрать деньги у телемарафона, отключив его (время давно пришло), все равно денег не хватит. Так что нужно искать в другом месте.

Деньги работникам государственных компаний, в том числе ненавистным для рядового украинца богачам из наблюдательных советов, не платят из бюджета. Так что если эти зарплаты уменьшить, в бюджете больше денег не станет

Во-вторых, это вообще невозможно. Прежде всего, деньги работникам государственных компаний, в том числе ненавистным для рядового украинца богачам из наблюдательных советов, не платят из бюджета. Так что если эти зарплаты уменьшить, в бюджете больше денег не станет. А наоборот, станет меньше. Потому что эти зарплаты облагаются налогом и налогов с них будет заплачено меньше.

Вот так это контр-интуитивно работает.

Правда, в том, что из бюджета платят зарплаты чиновникам. Можно ли взять у них? Никто же не любит чиновников, так почему бы их не раскулачить? Беда в том, что зарплаты бюджетникам, равно как и пенсии, стипендии и субсидии, платятся из средств наших западных партнеров. Ни для кого не секрет, что вся социалка сейчас оплачивается за счет наших западных партнеров, что очень раздражает Орбана, который сам хочет добраться до этих денег? И, надеюсь, ни для кого не секрет, что правила предоставления этой бюджетной помощи таковы, что мы не имеем права использовать эти деньги на армию? Это железное правило, которое никто не даст нарушить. А значит, нельзя забрать деньги у чиновника, которому платят зарплату из денег партнеров, и передать эти деньги военному. Все, что касается армии, Украина должна финансировать из собственных денег.

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Украинский бюджет в принципе сейчас разделен на два не пересекающихся множества. Это расходы на оборону и другие расходы. И можно брать деньги из армии и перебрасывать в другую сторону. Но не наоборот.

А такая бы казалось хорошая идея, да? Прекрасный лозунг. Но реальность другая. И этот лозунг не работает. Так же как не работает эмоциональный упрек "да там яйца по миллиону..". Ибо коррупция есть и, как бы мы ни хотели, она не исчезнет за одну ночь. Как за одну ночь не начнут вдруг увеличиваться доходы от таможни. Уменьшение коррупции – это долгий и кропотливый процесс внедрения реформ в области верховенства права и борьбы с коррупцией. И мгновенного результата здесь не будет. Как бы нам ни хотелось. А значит, вдруг в бюджете не появятся деньги, которые перестали воровать.

Коррупция есть и, как бы мы ни хотели, она не исчезнет за одну ночь. Как за одну ночь не начнут вдруг увеличиваться доходы от таможни. Уменьшение коррупции – это долгий и кропотливый процесс внедрения реформ в области верховенства права и борьбы с коррупцией

Итак, какой вывод? Популярными мерами деньги не найдешь. И надежды на это — обычный инфантилизм, на который мы не имеем права во время войны.

Можно ли найти деньги не популярными мерами? Да. И взрослый подход состоит в том, что мы называем варианты неприятных решений и дальше выбираем.

Первое решение – это резкое увеличение налогов. Каких и на что, можно дискутировать.

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Второе, наиболее очевидное решение, это запуск печатного станка. Когда мы просто напечатаем 150 млрд. гривен.

И взрослые люди кладут на стол предложения и предлагают принимать решения. Понимая все последствия. Как последствия от резкого увеличения налогов, так и от запуска печатного станка. Кстати, обе истории будут очень болезненны для экономики, что в перспективе урежет поступления в бюджет, что уменьшит наши возможности финансировать армию. А печатать деньги еще будет нарушением наших обязательств перед партнерами.

И вот выбор взрослого человека. Принять решение, следует ли идти на такие шаги из-за абсолютного справедливого желания поднять доходы военным.

Популисты так вопроса не задают, правда?

И эта угроза с нами надолго. Угроза популизма. После войны страна будет травмирована, наполнена непониманием друг друга и неоправданными чаяниями. Идеальная жертва для популиста.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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