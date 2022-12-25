Об этом глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук сказал в эфире Еспресо.

"Как будет дальше компенсация происходить? Решения международных судов не означают, что после того можно забрать какие-то российские активы. Это не простая история - надо делить активы олигархов и российские государственные активы. Сначала решения, которые будут фиксировать размер того, что будет компенсировано, потом – я почти на 100% уверен, что россиян после Путина будут заставлять, что они должны согласиться подписать соглашение об уплате компенсаций”, – отметил экономист.

По мнению Кушнирука, одним из траншей будут заморожены золотовалютные резервы, а затем в течение 10-20 лет они будут платить определенную сумму ежегодно.

Такая будет, скорее всего, процедура. Чтобы заставить россиян пойти на нее, санкционный режим не только будет сохраняться, но и усиливаться. И это будет заставлять политические и бизнес-элиты России принять эти условия. Эта история может занять и 10 лет. Такой механизм я вижу более реалистичным, чем просто расчет, что возьмем и заберем. Такого суды и государственные органы западных стран, скорее всего, не будут принимать. Есть священность частной собственности, и такая практика для них неприемлема", - подытожил он.