После войны санкции против РФ могут усилиться, чтобы заставить выплатить компенсацию Украине, - экономист Кушнирук
Чтобы принудить Россию к соглашению об уплате компенсаций Украине после войны, санкционный режим будет усиливаться – это нужно, чтобы политические и бизнес-элиты пошли на это
Об этом глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук сказал в эфире Еспресо.
"Как будет дальше компенсация происходить? Решения международных судов не означают, что после того можно забрать какие-то российские активы. Это не простая история - надо делить активы олигархов и российские государственные активы. Сначала решения, которые будут фиксировать размер того, что будет компенсировано, потом – я почти на 100% уверен, что россиян после Путина будут заставлять, что они должны согласиться подписать соглашение об уплате компенсаций”, – отметил экономист.
По мнению Кушнирука, одним из траншей будут заморожены золотовалютные резервы, а затем в течение 10-20 лет они будут платить определенную сумму ежегодно.
Такая будет, скорее всего, процедура. Чтобы заставить россиян пойти на нее, санкционный режим не только будет сохраняться, но и усиливаться. И это будет заставлять политические и бизнес-элиты России принять эти условия. Эта история может занять и 10 лет. Такой механизм я вижу более реалистичным, чем просто расчет, что возьмем и заберем. Такого суды и государственные органы западных стран, скорее всего, не будут принимать. Есть священность частной собственности, и такая практика для них неприемлема", - подытожил он.
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