"После войны разберемся": в Николаеве убрали памятник Пушкину
Городской голова Николаева Александр Сенкевич отреагировал на информацию о сносе памятника русскому поэту времен империи Александру Пушкину
Об этом он написал в Telegram.
"Памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня – победить! Давайте на это направим все силы. После войны разберемся, что с ним делать", - отметил Сенкевич.
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