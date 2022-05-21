"После войны разберемся": в Николаеве убрали памятник Пушкину

Об этом он написал в Telegram.

"Памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня – победить! Давайте на это направим все силы. После войны разберемся, что с ним делать", - отметил Сенкевич.