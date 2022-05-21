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"После войны разберемся": в Николаеве убрали памятник Пушкину

21 мая, 2022 суббота
20:22
война с Россией

Городской голова Николаева Александр Сенкевич отреагировал на информацию о сносе памятника русскому поэту времен империи Александру Пушкину

Об этом он написал в Telegram.

"Памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня – победить! Давайте на это направим все силы. После войны разберемся, что с ним делать", - отметил Сенкевич.

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Николаев
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