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После войны перед нами будут стоять огромные вызовы: мы должны построить страну, в демократичности которой Запад не будет сомневаться, - Княжицкий

10 апреля, 2022 воскресенье
17:23
война с Россией

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий считает, что после войны с Россией перед Украиной будут стоять огромные вызовы, ведь мы должны построить страну, в демократичности которой не будет сомневаться Запад

Политик рассказал об этом в эфире Еспрессо.TV.

"Сейчас наши международные партнеры ожидают от нас не столько реформ, сколько победы. Поэтому сейчас западные правительства будут делать все, чтобы эту победу обеспечить. Но эта победа ведется ради чего-то - чтобы реализовать желание граждан Украины", - отметил Княжицкий.

Народный депутат подчеркнул, что украинские граждане желают быть в Европейском Союзе, НАТО и жить в демократической стране, где существует верховенство права.

"Конечно, если кто-то после победы будет пытаться построить в Украине диктатуру, западные страны, которые нам так много помогают, будут задавать этот вопрос. Мы не для того помогали, - скажут они, - мы помогали демократической стране, которая борется с агрессором, оккупантом, тоталитарным и нацистским режимом. Значит, эта страна должна засвидетельствовать свою демократию", - отметил Николай Княжицкий.

Политик отметил, что после войны перед нами будут стоять огромные вызовы: "Мы должны построить страну, в которой никто не будет сомневаться, что в ней нет коррупции или что она не является демократической. Иначе те люди, которые сейчас нам помогают, будут чувствовать себя преданными".

  • Напомним, ранее Николай Княжицкий также заявил, что отключение "Эспрессо" от сети Т2 - политическая , а не военная цензура и является идеологической спецоперацией РФ.
  • Политолог Игорь Рейтерович считает, что в решении отключения определенных каналов, среди которых "Эспрессо", есть попытка установить тотальный контроль над информационным пространством.

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Николай Княжицкий
Европейский Союз
НАТО
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