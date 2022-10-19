После войны мы увидим очень существенное развитие экономического рынка Украины, - эксперт по привлечению инвестиций
Исполнительный директор ГУ "Офис по привлечению и поддержке инвестиций" Сергей Цивкач убежден, что инвестиции в Украину окупятся очень быстро
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"В первую очередь люди, которые хотят инвестировать в Украину, они разумны в плане ведения бизнеса, потому что инвестиции в Украину окупятся очень быстро", – сказал Сергей Цивкач.
Исполнительный директор ГУ "Офис по привлечению и поддержке инвестиций" отметил, что у Украины будет существенное развитие экономического рынка после завершения войны против России.
"Чем быстрее закончится война, чем быстрее наступит наша победа, тем скорее мы увидим очень существенное развитие экономического рынка. Но даже сейчас, во время этих военных действий, мы видим инвестиционные проекты, реализуемые в Украине", – добавил он.
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