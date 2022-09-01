После войны миграционные процессы в Украине будут усиливаться, - эксперт по международному трудоустройству Воскобойник
Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает, что к женщинам, которые адаптируются за границей, поедут их мужчины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"У нас разрушены почти 50% экономики, у нас ужасная ситуация с поступлением в бюджет, мы живем на деньги, которые нам предоставляет Запад. Часть людей возвращается в Украину, но все будет зависеть от того, когда закончатся военные действия", - отметил Воскобойник. .
По его словам, после войны мы будем долго приходить в себя.
"Это будет влиять на возвращение украинцев в Украину, на миграционные процессы, которые будут происходить после окончания военных действий. Трудовая миграция и эмиграция из Украины будут существенно усиливаться, многие поедут. Это будет существенно влиять на наше экономическое развитие", - подчеркнул Воскобойник.
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