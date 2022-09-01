Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"У нас разрушены почти 50% экономики, у нас ужасная ситуация с поступлением в бюджет, мы живем на деньги, которые нам предоставляет Запад. Часть людей возвращается в Украину, но все будет зависеть от того, когда закончатся военные действия", - отметил Воскобойник. .

По его словам, после войны мы будем долго приходить в себя.

"Это будет влиять на возвращение украинцев в Украину, на миграционные процессы, которые будут происходить после окончания военных действий. Трудовая миграция и эмиграция из Украины будут существенно усиливаться, многие поедут. Это будет существенно влиять на наше экономическое развитие", - подчеркнул Воскобойник.

Согласно предварительной оценке Бюро национальной статистики Великобритании, 42% беженцев из Украины смогли трудоустроиться на новой территории – в противоположность 9% в апреле

Глава комитета Верховной Рады по образованию и науке Сергей Бабак сообщил, что за последнюю неделю в Украину вернулось почти 100 тыс. детей из-за улучшения ситуации безопасности и начала нового учебного года

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