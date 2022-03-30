После восстановления авторегистрации в Украине за сутки стало на 1000 ФЛП больше, - Федоров
Только за сутки после возобновления авторегистрации ФЛП украинцы зарегистрировали более 1 000 новых бизнесов
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"С начала полномасштабного вторжения России в Украину Единый государственный реестр был выключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности. Сейчас работа ЕГР возобновлена, а автоматическая регистрация бизнеса возможна на портале Дия ", - написал Михаил Федоров.
Он отметил, что в топе по популярности – ФЛП, предоставляющие информационные услуги, ІТ-сфера и розничная торговля.
- Напомним, что в приложении "Дия" добавили функцию онлайн-игры. Пользователи могут управлять байрактаром и уничтожать вражеские войска.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.7
-
EUR
Покупка 32.34Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное