После восстановления авторегистрации в Украине за сутки стало на 1000 ФЛП больше, - Федоров

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину Единый государственный реестр был выключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности. Сейчас работа ЕГР возобновлена, а автоматическая регистрация бизнеса возможна на портале Дия ", - написал Михаил Федоров.

Он отметил, что в топе по популярности – ФЛП, предоставляющие информационные услуги, ІТ-сфера и розничная торговля.

Напомним, что в приложении "Дия" добавили функцию онлайн-игры. Пользователи могут управлять байрактаром и уничтожать вражеские войска.

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