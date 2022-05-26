Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Самое главное - это недоговороспособность РФ. Ультиматум, который она выдвинула еще накануне нападения на Украину и ультиматум Запада, США, Североатлантическому альянсу не мог быть принят ни при каких обстоятельствах. Оценка ситуации в Кремле неадекватна, эта сторона не является договороспособной. Есть только один способ снять эту проблему. Это победить Россию на поле боя. После того, как будет нанесено именно военно-безопасное поражение, можно будет говорить о новой картине мира, новых возможностях. После этого откроется окно возможностей для того, чтобы Украина вступила не только в ЕС, а в Североатлантический альянс", - подчеркнул Горбач.



Также политический аналитик добавил, что Россия продолжает подпитывать свою пятую колонну и агентуру на Западе.

"Россия продолжает запугивать западный мир ядерным оружием, ядерной бомбой и продолжает подпитывать свою пятую колонну и свою агентуру на Западе, стимулируя их к примирительным выступлениям. Хочу отметить, что сейчас и на фронте именно такая фаза войны. Россияне думают, что они смогут установить контроль над Луганской областью и перейти сразу к переговорам. Склоняя Украину через западных политологов, аналитиков, влиять на западные правительства, чтобы западные правительства заставляли президента Зеленского идти на уступки России, но то, что мы слышим сейчас от представителей украинской власти, от президента - никакой измены, переговоров, "Минска - 3" быть не может. Судьба Украины решается на поле боя. Нам нужно быть твердыми в своей позиции и продвигать именно интересы Украины. Потому что политика - это искусство продвижения интересов. В этом случае национальных интересов Украины ", – заметил Горбач.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb