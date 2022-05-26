English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией После военного поражения России откроется окно возможности вступления Украины в НАТО и ЕС, - политаналитик Горбач
Эксклюзив

После военного поражения России откроется окно возможности вступления Украины в НАТО и ЕС, - политаналитик Горбач

26 мая, 2022 четверг
09:32
война с Россией Владимир Горбач

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач подчеркнул, что ультиматум, который выдвинула Россия накануне нападения на Украину, не мог быть принят ни при каких обстоятельствах

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Самое главное - это недоговороспособность РФ. Ультиматум, который она выдвинула еще накануне нападения на Украину и ультиматум Запада, США, Североатлантическому альянсу не мог быть принят ни при каких обстоятельствах. Оценка ситуации в Кремле неадекватна, эта сторона не является договороспособной. Есть только один способ снять эту проблему. Это победить Россию на поле боя. После того, как будет нанесено именно военно-безопасное поражение, можно будет говорить о новой картине мира, новых возможностях. После этого откроется окно возможностей для того, чтобы Украина вступила не только в ЕС, а в Североатлантический альянс", - подчеркнул Горбач.

Также политический аналитик добавил, что Россия продолжает подпитывать свою пятую колонну и агентуру на Западе.

"Россия продолжает запугивать западный мир ядерным оружием, ядерной бомбой и продолжает подпитывать свою пятую колонну и свою агентуру на Западе, стимулируя их к примирительным выступлениям. Хочу отметить, что сейчас и на фронте именно такая фаза войны. Россияне думают, что они смогут установить контроль над Луганской областью и перейти сразу к переговорам. Склоняя Украину через западных политологов, аналитиков, влиять на западные правительства, чтобы западные правительства заставляли президента Зеленского идти на уступки России, но то, что мы слышим сейчас от представителей украинской власти, от президента - никакой измены, переговоров, "Минска - 3" быть не может. Судьба Украины решается на поле боя. Нам нужно быть твердыми в своей позиции и продвигать именно интересы Украины. Потому что политика - это искусство продвижения интересов. В этом случае национальных интересов Украины ", – заметил Горбач.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
ЕС
НАТО
Читайте также:
авіаудар
26 мая, 2022 четверг
В Хмельницкой области раздались взрывы
ракета
25 мая, 2022 среда
ВСУ заманили врага в капкан Светлодарской дуги, чтобы с высоты вычислять и уничтожать противника - боец "Легиона Свободы" Назаренко
Бійці Азовсталі, які покинули завод
25 мая, 2022 среда
Жена командира полка "Азов" рассказала, в каких условиях содержатся пленные защитники Азовстали
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.94
  • EUR
    Покупка 36.28
    Продажа 38.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
26 мая
11:20
Карта боевых действий в Украине на 9:00 26 мая
11:17
Уничтожили культурное наследие: в Ялте россияне снесли здание архитектора Краснова, проектировавшего Ливадийский дворец
10:57
В Запорожской области враг наступает в направлении Васильевка и Орехова, от обстрелов возникли пожары
10:55
Эксклюзив
Необходимо усиливать артиллерийские возможности ВСУ, - Сергей Згурец о ситуации на Донбассе
10:49
Для взятия аэродрома "Гостомель" Россия применила ВДВ, а не тяжелую технику, поэтому и потерпела поражение, - британская разведка
10:37
Ferrexpo Константина Жеваго приобрела партию одежды и обуви для переселенцев в Полтаве
10:34
Окончание войны должно сразу открыть ворота для нового "плана Маршалла" для Украины, - Яценюк
10:26
"Возмущенные европейцы" и псевдокоридоры из портов: Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 мая
10:25
Инфографика
Вторжение в Украину: РФ потеряла около 29,6 тыс. оккупантов, 1315 танков, 617 систем артиллерии и 502 БПЛА, - Генштаб ВСУ
10:02
СБУ объявила подозрение "гауляйтеру" временно оккупированной части Запорожской области
09:52
Никто и никогда не признает российскую паспортизацию жителей оккупированных территорий Украины, – глава представительства ЕС в Украине
09:45
Эксклюзив
Азовсталь
Сложность противостояния бойцов на Азовстали была больше, чем в Донецком аэропорту, - киборг Мисюра
09:39
Из Запорожья 26 мая откроют гумкоридор на оккупированную территорию в районе Каменского
09:36
Россия планирует закрепиться на Юге Украины и строит третью линию обороны, - разведка
09:21
ГБР
"Возглавил" таможню области и агитировал сотрудников к сотрудничеству с РФ: в Херсонской области депутату облсовета сообщили о подозрении
09:00
Вторжение РФ в Украину: 240 детей погибли, более 436 получили ранения
08:48
В Киев приедут представители самых крупных мировых компаний для изучения инвестиционных возможностей
08:42
В США назвали паспортизацию украинцев на оккупированных территориях "слабо замаскированным шагом РФ, чтобы покорить народ"
08:29
В Луганской области оккупанты обстреляли 27 домов и убили троих гражданских за сутки
08:25
Оккупанты в Мариуполе объявили о продлении учебного года до 1 сентября
08:24
Виталий Портников
Европейцы должны добиться нефтяного эмбарго
08:04
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии
07:52
Оксана Маркарова
Маркарова призвала мировой бизнес помогать Украине через платформу U24 и не работать в РФ
07:40
Оккупанты сосредоточились на взятии под контроль Лимана, закреплении в Северодонецке и улучшении тактического положения на Николаевском направлении, - Генштаб ВСУ
07:27
На пунктах пропуска для выезда из Украины в Польшу и Венгрию образовались очереди
07:03
Современное проявление колониализма: РФ депортировала 230 тыс. украинских детей, чтобы уничтожить нацию, - Украина в Совбезе ООН
07:00
Норвегия поможет разминировать территории Украины
06:31
санкции против РФ
ЕС заморозил активы Центробанка РФ на €23 млрд
06:09
Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии призвал Путина немедленно вывести войска из Украины и начать переговоры с Зеленским
05:43
"Они не стоят на автопарке, их еще предстоит изготовить": в Германии отвергли обвинения Польши в невыполнении обещания по танкам
05:41
На один вагон-рефрижератор с телами российских военных ежедневно тратят 100 литров горючего, - УЗ
05:11
"О портах говорите с Украиной, а не с нами": постпред РФ в ООН о возобновлении экспорта украинского зерна
04:01
КНДР ракета
США призывают усилить санкции ООН против Северной Кореи
03:33
Вблизи Змеиного заметили захваченный катер ВСУ, который оккупанты могут использовать для провокаций, - ОК "Юг"
02:58
Израиль не разрешил поставлять Украине противотанковые ракеты
02:40
Нефтяное эмбарго, предложенное странами ЕС, повисло в противостоянии, -The New York Times
02:06
Италия, Венгрия и Кипр призывают к мирным переговорам с Россией
01:39
На фото награда, которую получил фильм "Почему я жив"м
Украинский фильм "Почему я жив" одержал победу на фестивале в Каннах
01:15
В Праге приютили более 80 тыс. украинских беженцев
00:59
Совет Церквей против Святой Джавелины. Мурал в столице вызвал скандал
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV