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После визита в Китай телефоны британской дипмиссии уничтожат во избежание шпионажа, - СМИ

31 августа, 2023 четверг
14:56
Мир

После визита в Китай телефоны главы МИД Великобритании Клеверли и всей дипмиссии будут уничтожены, а жесткие диски очищены во избежание шпионажа

Об этом пишет Daily.mail .

Отмечается, что министр иностранных дел и его должностные лица прошли недели подготовки перед тем, как отправиться в Пекин, чтобы быть готовыми к разным ситуациям. Издание пишет, что должностных лиц готовили даже к так называемым "медовым ловушкам" - приему, когда привлекательных женщин используют для краж и шантажа.

"Государственные служащие должны рассчитывать, что их дома будут оснащены подслушкой и камерами наблюдения. Ваш гостиничный номер не является частным пространством", - отметил источник.

Отмечается, что всем сопровождавшим министра запретили брать личные телефоны и ноутбуки. Для дипмиссии были приобретены "одноразовые" телефоны, которые будут уничтожены, во избежание угрозы вредоносного программного обеспечения. Эксперт по кибербезопасности Джейми МакКолл из Королевского института объединенных служб отметил, что все компьютеры, привезенные из поездки в Китай, скорее всего, будут перепрограммированы.

  • Ранее глава МИД Британии отложил запланированную на июль 2023 года поездку в Пекин на фоне загадочного исчезновения высокопоставленного китайского дипломата – тогдашнего министра иностранных дел Китая Цинь Гана.
  • Затем сообщалось , что Клеверли в конце августа во второй раз попытается посетить Китай для проведения переговоров по войне России с Украиной.
  • Издание The Guardin сообщило, что 30 августа Клеверли посетит Китай с целью стабилизации турбулентных отношений между Лондоном и Пекином.
Китай
Великобритания
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