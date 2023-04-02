Ну что. Отгулял Си Цзиньпин по России, встретился с Путиным. Эмоций было очень много, было много конспирологии: договорились или не договорились. И вот, собственно, начинают появляться первые, возможно и не первые, протуберанцы. Скорее всего Силы Сибири – 2 не будет, в то же время, скорее всего, не получит Кремль и китайского оружия, но биполярный мир, к большому сожалению, уже начинает формироваться. И вот последние заявления со стороны Государственного департамента, серьезно не воспринимающего так называемые китайские мирные предложения, являются тому лишним свидетельством.

Все мы заметили на последней неделе резкое ужесточение позиции не только администрации, но и всего американского политикума по поводу российской агрессии в Украине. Блинкен каждый день повторяет даже резче, чем украинское руководство, что никакие переговоры невозможны. Любая остановка боевых действий идет на пользу агрессору, позволяет Путину спасти лицо, перегруппировать силы, приготовиться к новой войне и так далее. Но не менее впечатляющие серьезные изменения в республиканском секторе американского политикума. Трамп превращается в сплошь маргинального идиота, каждый день повторяя на митингах, что он за 24 часа договорится с Путиным о прекращении войны, отдав ему целый ряд украинских областей, которые, как отмечает Трамп, ему сообщили, оказываются заселены русскоязычным населением.

В этой ситуации полностью изменил свою позицию самый популярный кандидат, губернатор Флориды Десантис,

прославившийся, как мы помним все в Украине, две недели назад безграмотным заявлением, мол, вы знаете, эта война – это территориальный конфликт между Россией и Украиной где-то за тысячу километров от Соединенных Штатов, не представляет для нас угрозы, наш противник – Китай, нам нужно бороться с Китаем, а не с Путиным. Сейчас он заявляет, что его неправильно поняли и каждый день просто кровью подписывается о своем новом отношении к Путину и войне: Путин военный преступник, сидящий на бензоколонке, размахивая ядерной бомбой, необходимо оказать полную поддержку Украине.

Это изменение позиции всего политикума США вызвано двумя причинами. Первая – визит Китая. Визит Си воспринимался как попытка Си создания новой империи зла. Сначала он договорился с Ираном, оказав ему большую услугу – нормализовал отношения с Саудовской Аравией. То есть он явно пытался выстроить некую антизападную империю Китай-Россия-Иран. И это парадоксальным способом сплотило оба крыла американского политикума. Была очень популярна школа, особенно среди республиканцев, что основной враг Китай, в самой крайней форме, этих трампистов – хорошо бы Путина перетащить на нашу сторону и пойти навстречу в каких-то чувствительных для него вопросах. Понятно, каких. Но теперь эта антикитайская партия увидела, что Путин собственно вассал Китая и полностью предоставляет свои экономические ресурсы в распоряжение Китая, что Соединенным Штатам противостоит единый блок Китая и мелкого китайского вассала. Это сплотило весь американский политикум, занявший совершенно новую единую позицию. И второе наблюдение Соединенных Штатов, очень неприятное для Путина, мы же видим, казалось бы, 20 раз этот вопрос уже решен, снова ему рассказали, что с ним будет в случае использования ядерного оружия. Его лично просто убьют, а НАТО своим огневым влиянием должно, не заходя на территорию Украины, уничтожить, просто испепелить всю российскую группировку. Так нет, он снова неожиданно начал бряцать и махать своей ядерной дубиной, угрожая размещением ядерного оружия в Беларуси. Так вот, я вам докладываю, реакция на Западе – единодушное презрение к его угрозам. Надоел своим шантажом, никто уже его серьезно не воспринимает.

Да, и это ключевая история, но Путин в настоящее время демонстрирует свой основной месседж – война со всем цивилизованным миром или война с Украиной до последнего российского кузьмича. Ну, и ключевая история, выдержит ли внутри себя российская общественная и государственная структура. Мы увидели тоже очень характерные сигналы, я не знаю фейк это или нет, но разговор Пригожина. Не того Пригожина вагнеровского, а того валериевского.

Вы знаете, я бы не рассматривал эту пленку так изолированно. Вот вопрос, который ставят постоянно в Украине, каково же отношение российского общества к этой войне и российская пропаганда отвечает нам опросами общественного мнения, сколько там, 70% или 68%. Это ерунда, в тоталитарном обществе опросы ни о чем не говорят. Во-первых, их легко сфальсифицировать, а во-вторых, что такое опрос? Вот по телефону в квартире советскому человеку звонят и спрашивают вы за Путина? Грубо говоря, ну вековой же генетический опыт.

Что вы скажете о товарище Андропове, условно говоря.

Да, примерно вот так. Поэтому давно серьезные социологи работают с другими методами, это фокус-группы, когда собираются представители какой-то социальной группы, с ними социологи разговаривают, задают опосредованные вопросы, выясняют их мотивы и так далее. Так вот, удивительно, что сейчас каждый из нас может стать социологом, который анализирует фокус-группы. Достаточно открыть интернет, и мы видим фокус-группы. Вот я вам сейчас быстро скажу 3-4 группы. Есть фокус-группа мобиков, у нас есть масса видеозаписей мобиков, которые обращаются: дорогой Владимир Владимирович, нас послали необутых и неодетых, некормленных, без артиллерии и поддержки, нас убивают, у нас уже 80% погибли, заберите нас отсюда куда-нибудь. Вот вам социологическое определение – это первая социальная группа, группа мобиков. Есть социальная группа мотивированных русских фашистов, тех же вагнеровцев, Пригожина, Гиркина и других.

Посмотрите их видеообращение: предатели в генштабе не дают нам достаточно боеприпасов, предатели в генштабе ведут страну к поражению.

И они ведь не только пишут видео, они из пулеметов расстреливают портреты руководителя генштаба. Есть третья группа, социальная фокус-группа, о которой вы сказали, это вот средней руки олигархи, так называемая экономическая и псевдокультурная верхушка режима. Вот ничем не особенные эти два человека, Пригожин и Ахмедов, они просто типичный срез этой фокус-группы. Мы слышали, чем дышит эта фокус-группа. Вот социальная картина российского общества. Неужели при такой картине можно добиться успеха в войне?

Я предлагаю новый метод: вот мы изучили фокус-группы, а давайте спрогнозируем на базе этих знаний, что случится, скажем, где-то во второй половине апреля, когда, например, тот генерал, который сказал знаменитую фразу: я стою в 84 км от Мелитополя, мне нужно это и это. Допустим, он дошел до Мелитополя. Как будут себя вести эти три группы, о которых я говорил? Да очень просто! Вот эти несчастные мобики уже не будут писать видеообращение к Путину, они как русские крестьяне в 1916 году десятками тысяч будут бежать с фронта. Российские фашисты будут расстреливать из пулемета уже не портреты, а генералов и полковников генштаба, которых они считают предателями. А олигархи Пригожин и Ахмедов будут уже не тайно по телефону разговаривать, а будут откровенно кричать те же вещи на первых каналах телевидения. Вот, помните знаменитое нам, в школах учили, когда арестовали молодого Ленина, жандарм ему в первый раз сказал: "Что же вы бунтуете, юноша? Перед вами стена". А Ленин ему ответил: "Стена догнивает, толкни, и развалится". Вот все это единство российского общества абсолютно гнилое. Толкни – и развалится, при первых успехах готовящегося украинского контрнаступления. И это не мои пожелания или хотелки, это результат того социологического анализа, который я сейчас наглядно провел на основе этих фокус-групп российского общества, предоставленных нам интернетом. Каждый зритель может сделать это самостоятельно.

Сто лет назад большевиков не останавливали поражения на фронтах, люди не хотели идти служить в русскую большевистскую армию. Но они всегда использовали с одной стороны инерцию масс, а с другой стороны - то, что называется ЧК, НКВД, ГПУ и так далее в форме заградотрядов. Соответственно сбежавшие люди свергли царя, от Первой мировой войны, они поменяли власть, они были вынуждены защищать, как говорится, дело Троцкого-Ленина-Дзержинского, потому что у них не было выбора. И соответственно сейчас может сработать тоже этакая инерция.

Вы знаете, гражданскую войну красные выиграли не только благодаря заградотрядам. У них была идея, она была лживой, религиозной, они навязали людям миф о коммунистическом обществе, о справедливости, борьбе с угнетателями. В этот миф поверило очень много людей по всей территории Российской империи, в том числе и в Украине. Вот прекрасно сказал убитый чекистами русский историк Анрий Амальрик, что принятие коммунистической религии продлило жизнь Российской империи на 70 лет так же, как принятие Римской империей христианства продлило ее жизнь на 300 лет. Большевики имели то, что у сегодняшних владельцев Кремля отсутствует полностью – некую идею, лживую, но овладевшую тогда массами. Сейчас у них ничего подобного нет. Это один из выводов этого соцопроса. Ненависть к Украине, она может вдохновить, да, этих российских фашистов, способных воевать и убивать до последнего украинца Пригожиных (я имею в виду Евгения), их примерно 10% населения. Но этого мало, а тогда основная масса, значительная часть российского населения, украинского и грузинского, как угодно, всюду красная армия побеждала за счет того, что несла так называемое освобождение от угнетателей. Это отсутствует напрочь.

Людей они не считали, и сейчас мы видим это.

Это есть.

Мобилизация в России продолжается в том же направлении. Они не считают количество убитых. Наши бойцы рассказывают, что вот надо положить батальон под артогонь – так они это и делают.

Да, но он не объявляет мобилизацию, он производит ее тайно. Вы же видите, что они ведут ее под видом добровольцев. Они поняли, что формальное объявление мобилизации вызовет и активизирует социальные протесты мобиков. Ведь каков эффект этой соцгруппы мобиков? Их же смотрят миллионы российских военнообязанных, никто из них идти на фронт не хочет, и одними заградотрядами и методами насилия их не набрать. Поэтому Путин бесится. Казалось бы зачем он, у него единственный союзник более или менее какую-то поддержку, политическую поддержку большую ему оказал Си, крупное оружие он ему не поставляет и поставлять не будет, но что-то они им дают, какие-то чипы и так далее, зачем так плюнуть в лицо этому своему единственному союзнику своим желанием отправить ядерное оружие в Беларусь, когда тот еще не успел доехать до Пекина. Потому что у него нет иного довода. У него физическая потребность махать своей ядерной дубиной, потому что это единственный его аргумент, во всем остальном он проигрывает. И то холодное презрение, с которым встретили во всем мире эту его последнюю попытку шантажа, показывает, что у него не осталось никаких карт.

У него еще осталось два союзника, как говорили классики в свое время, что у Российской империи есть два союзника. Это Патрушев старший и Патрушев младший. Если уж говорить о фокус-группе, для меня чрезвычайно показательны откровения Николая Платоновича. В своем последнем интервью он переплюнул уже сам себя, уже не говоря о своем старшем товарище. Он собрался делить Америку и так далее. С другой стороны, он демонстрирует готовность дальше развертывать империализм в его самой грубой форме до конца.

Понимаете вы очень хорошо. Два человека сейчас правят в России: Патрушев и Путин. Вот они сейчас демонстрируют полное клиническое безумие. Один размахивает ядерной бомбой. Видите ли, ядерный шантаж 15 лет работал как шантаж. Он ведь для чего? Чтобы в Вашингтоне сказали, а вот давайте не будем провоцировать Путина. Вы помните, с чего все начиналось. Это еще когда "джавелины" несколько лет не давали Украине, тот же разговор был: не будем провоцировать Путина, вдруг возьмет ядерное оружие. А потом не давайте "стингеры", не давайте гаубицы, не давать HIMARS, Patriot, Abrams и так далее. Все, кончилась эта игра, никто его больше не боится, ему объяснили, что его убьют. Как человек, кстати, когда он шантажировал, он же это сделал в интервью своему любимому журналисту Павлу Зарубину, он же посадил его в 10 метрах от себя. Человек, дрожащий от какого-то вируса, ковида и так далее, когда пандемия давно закончилась, и этот человек будет готов умереть? Отправиться в какой-то рай? Все понимают, что это тупой шантаж. А когда Патрушев говорит, он же убежденно говорит, посмотрите на его лицо, он верит, что Америка вот-вот распадется. Калифорния отойдет в Мексику, Аляска наверняка в Соединенные Штаты. Но очень хорошо, что враг находится в таком состоянии.

Но он в это верит и мы понимаем, что вся пирамида российская тоже. Если не верит, то будет имитировать этот вот оргазм доверия к словам Патрушева. И тут вот вопрос. Наш секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал: понимаем, что есть определенные проблемы с F-16, но есть армия беспилотников. Мы понимаем, что армия беспилотников, которая может не встретить на своем пути системы российской противовоздушной обороны, может совершить определенное, так сказать, социологическое чудо в рядах рядовых жителей Тулы или Костромы.

Мы же каждый день видим сообщения о взрывах, пожарах. И это пока только Стрижи, идет обычно модификация этих Стрижей, Данилов указал их дальность, и Москва спокойно покрывается этими средствами. Но не будем забывать, что пошли самолеты МиГ-29, и они пошли с американскими подвесками, с бомбами и крылатыми ракетами. Мы не знаем, какие именно ракеты. Вот, кстати, тот самый Ходоренок, на которого мы с вами часто ссылаемся,

он жаловался в последней передаче Скабеевой, что они перестали понимать, какое оружие идет, раньше, мол, американцы чуть ли не о каждом танке отчитывались, а сейчас они не знают, какие ракеты возможны.

И он повторил эти страшные для Москвы слова: Storm Shadow, возможно, крылатые, не возможно, а скорее всего. В любом случае, какая перемена прошла в сознании Запада за последние дни с этой угрозой объединения империй Китая, Ирана и России против Запада, они поняли, что эта битва, которая начнется в ближайшее время, это битва за них, они будут бороться за себя. Нанести этот удар по еще только задуманной Китайской империи, разгромив сейчас российскую армию, это уже не задача поддержки и солидарности с Украиной, а задача безопасности США, которую вот теперь единодушно американский политический класс решил реализовать здесь и сейчас.

А как это повлияет, например, та же армия дронов? Пусть их будет не 3 тысячи, не 5 тысяч, ну не знаю, 100-200-300 дронов, которые могли бы прилететь на территории военных объектов в России. Соответственно это как-то мобилизовало бы русское население или наоборот, продемонстрировало бы, как в свое время помню ту историю с летчиком Рустом, полную некомпетентность военного командования и незащищенность россиян как таковых?

Ну, вы видели, какую панику еще месяц назад вызвало только первое упоминание Риши Сунаком этих дальнобойных ракет. Мы же видели, как чуть ли не сами генералы и полковники тащили на крышу генерального штаба армии эту систему Панцирь, которая, кстати, не способна остановить удар тех же дронов, летящих на максимально низкой высоте. Как с тем же "Панцирем" они таскались в Лужники на концерт, куда их фюрер приехал или его двойник, это колоссальная угроза. У России нет адекватной системы противоракетной обороны. А знаете почему? Да потому, что они не готовились к ней. Они только кричали, что есть какая-то угроза от НАТО, но прекрасно понимали, что никакой угрозы нет. Что угроза НАТО – это их придуманная демагогия для своей агрессии. Они не предполагали, что Москва, Петербург могут быть подвергнуты атаке с воздуха. Им приходится практически эту систему создавать с нуля. И мы увидим во время этого весеннего наступления, это уже я цитирую и украинское руководство, и западных экспертов и политических деятелей, много-много неожиданных и приятных для нас сюрпризов.