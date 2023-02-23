Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет The Guardian.

Он отмечает, что хакеры атаковали итальянские компании и государственные учреждения, включая сайты Министерства обороны Италии и полиции.

Таяни считает, что это может быть местью со стороны РФ после того, как премьер-министр Джорджия Мэлони посетила Украину.

Об атаках, нанесших ограниченный ущерб из-за наличия сильных систем киберзащиты, заявила российская группа NoName057. Хакеры отметили, что "Италия русофобная страна" и сослались на одобрение правительством шестого пакета военной помощи для Украины.