После визита Мэлони Италия подверглась масштабной атаке хакеров из РФ
В среду, 22 февраля, день спустя после визита премьера в Украину россияне устроили серию кибератак против государственных учреждений Италии
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет The Guardian.
Он отмечает, что хакеры атаковали итальянские компании и государственные учреждения, включая сайты Министерства обороны Италии и полиции.
Таяни считает, что это может быть местью со стороны РФ после того, как премьер-министр Джорджия Мэлони посетила Украину.
Об атаках, нанесших ограниченный ущерб из-за наличия сильных систем киберзащиты, заявила российская группа NoName057. Хакеры отметили, что "Италия русофобная страна" и сослались на одобрение правительством шестого пакета военной помощи для Украины.
- Напомним, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони во вторник, 21 февраля, приехала в столицу Украины.
- Также Италия объявила о шестом пакете военной помощи Украине, который будет сконцентрироваться на противовоздушной обороне, кроме ЗРК SAMP-T, он будет включать системы ПВО Skyguard Aspide.
- А комитет итальянского парламента признал Голодомор геноцидом украинского народа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.88
-
EUR
Покупка 41.15Продажа 42.07
- Актуальное
- Важное