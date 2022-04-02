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Главная война с Россией После вчерашних обстрелов поврежден Кременчугский НПЗ и аэропорт в Миргороде, - председатель Полтавской ОВА

После вчерашних обстрелов поврежден Кременчугский НПЗ и аэропорт в Миргороде, - председатель Полтавской ОВА

2 апреля, 2022 суббота
23:52
война с Россией

В Полтаве также сильны разрушения инфраструктурных объектов, но без пострадавших

Об этом вечером сообщил председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Беспокойная ночь, тяжелый день. Вражеские ракетные удары. В Полтаве - сильные разрушения инфраструктурных объектов, но без пострадавших. Тяжелее всего - в Кременчуге и Миргороде. Инфраструктура Кременчугского НПЗ уничтожена. Был массированный обстрел. Завод не работает. Продолжается пожар, который героически гасят спасатели. Несколько человек получили ожоги, но их жизни ничего не угрожает. В Миргороде повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома, в том числе и состав горюче-смазочных материалов", - рассказал глава области.

  • Напомним, сегодня ночью кафиры обстреляли Полтаву, Миргород и Кременчуг.

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