После вчерашних обстрелов поврежден Кременчугский НПЗ и аэропорт в Миргороде, - председатель Полтавской ОВА

Об этом вечером сообщил председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Беспокойная ночь, тяжелый день. Вражеские ракетные удары. В Полтаве - сильные разрушения инфраструктурных объектов, но без пострадавших. Тяжелее всего - в Кременчуге и Миргороде. Инфраструктура Кременчугского НПЗ уничтожена. Был массированный обстрел. Завод не работает. Продолжается пожар, который героически гасят спасатели. Несколько человек получили ожоги, но их жизни ничего не угрожает. В Миргороде повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома, в том числе и состав горюче-смазочных материалов", - рассказал глава области.

Напомним, сегодня ночью кафиры обстреляли Полтаву, Миргород и Кременчуг.

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