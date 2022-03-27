После Варшавы госсекретарь США отправился в Израиль. Говорить об Украине, Иране и нефти
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль в рамках тура по Ближнему Востоку, целью которого является сплочение поддержки Украины и развеять беспокойство по поводу возможного ядерного соглашения с Ираном
Об этом сообщает Figaro, передает Эспрессо.TV .
Блинкен вылетел в Израиль из Польши, где сопровождал президента Джо Байдена на встречах, направленных на консолидацию западной поддержки Украины.
Американский дипломат остался в Израиле до понедельника. В воскресенье, 27 марта, он встретится с главами МИД Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Марокко, Бахрейна и Египта в пустыне Негев на юге Израиля.
Глава израильской дипломатии Яир Лапид назвал встречу "исторической". Блинкен надеется получить от ближневосточных стран поддержку усилий Соединенных Штатов и НАТО в противостоянии РФ. В том числе – в энергетических вопросах.
Еще одна тема, на которую рассмотрит Энтони Блинкен – переговоры в Вене по иранской ядерной энергетике. Как ранее отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заключение соглашения с Ираном является "делом нескольких дней". В то же время перспектива такого соглашения волнует Израиль и американских союзников в регионе Персидского залива, которые воспринимают Тегеран как угрозу.
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