После увольнения ВСУ Андреевки возле Бахмута тактическая ситуация для армии РФ ухудшилась, – ISW
После того, как украинские военные уволили Андреевку, они продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.
Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что 14 сентября украинские силы освободили Андреевку и в то же время достигли частичного успеха вблизи Клищиевки Донецкой области.
Также Генштаб ВСУ сообщал, что украинские войска продолжают наступательные действия на западе Запорожской области и наносят значительные потери российской живой силе и технике вблизи Вербового.
По данным ISW, подразделения 72-й бригады РФ ранее понесли значительные потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года и, вероятно, полностью деградировали. Украинская третья десантно-штурмовая бригада заявила, что увольнение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и что в этом районе продолжаются бои.
Российские военные блоггеры признали, что тактическая ситуация к югу от Бахмута для российской армии ухудшается. В России выразили обеспокоенность тем, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте.
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14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку неподалеку от Бахмута Донецкой области, однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным .
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В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, утром 15 сентября стало известно, что ВСУ овладели Андреевкой.
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