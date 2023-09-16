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Главная Война с Россией После увольнения ВСУ Андреевки возле Бахмута тактическая ситуация для армии РФ ухудшилась, – ISW

После увольнения ВСУ Андреевки возле Бахмута тактическая ситуация для армии РФ ухудшилась, – ISW

16 сентября, 2023 суббота
06:30
Война с Россией

После того, как украинские военные уволили Андреевку, они продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 14 сентября украинские силы освободили Андреевку и в то же время достигли частичного успеха вблизи Клищиевки Донецкой области.

Также Генштаб ВСУ сообщал, что украинские войска продолжают наступательные действия на западе Запорожской области и наносят значительные потери российской живой силе и технике вблизи Вербового.

По данным ISW, подразделения 72-й бригады РФ ранее понесли значительные потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года и, вероятно, полностью деградировали. Украинская третья десантно-штурмовая бригада заявила, что увольнение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и что в этом районе продолжаются бои.

Российские военные блоггеры признали, что тактическая ситуация к югу от Бахмута для российской армии ухудшается. В России выразили обеспокоенность тем, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте.

  • 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку неподалеку от Бахмута Донецкой области, однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным .

  • В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, утром 15 сентября стало известно, что ВСУ овладели Андреевкой.

Украина
Россия
російська армія
Бахмут
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