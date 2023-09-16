После увольнения ВСУ Андреевки возле Бахмута тактическая ситуация для армии РФ ухудшилась, – ISW

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 14 сентября украинские силы освободили Андреевку и в то же время достигли частичного успеха вблизи Клищиевки Донецкой области.

Также Генштаб ВСУ сообщал, что украинские войска продолжают наступательные действия на западе Запорожской области и наносят значительные потери российской живой силе и технике вблизи Вербового.

По данным ISW, подразделения 72-й бригады РФ ранее понесли значительные потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года и, вероятно, полностью деградировали. Украинская третья десантно-штурмовая бригада заявила, что увольнение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и что в этом районе продолжаются бои.

Российские военные блоггеры признали, что тактическая ситуация к югу от Бахмута для российской армии ухудшается. В России выразили обеспокоенность тем, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте.