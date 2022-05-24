После увольнения из Роснефти экс-канцлер Шредер может возглавить совет директоров Газпрома
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер официально выдвинут в состав совета директоров российской государственной компании "Газпром"
Об этом сообщает Spiegel.
О выдвижении Шредера сообщили в самом Газпроме. Шредер пока не комментировал эту информацию.
О выдвижении Шредера в совет директоров Газпрома сообщалось еще в феврале.
Однако в России, похоже, не верят в то, что удастся вовлечь экс-канцлера в команду Газпрома, ведь на 11 членов наблюдательного совета выдвинули 12 кандидатов. Среди них и Дмитрий Патрушев – сын одного из ближайших соратников Путина, главы совбеза РФ Николая Патрушева.
- Отметим, что лишь на прошлой неделе он ушел с поста председателя совета директоров российской государственной компании "Роснефть", в которой работал с 2017 года. В 2021 году Шредера переизбрали на должность. Помимо Роснефти Шредер также являлся главой комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора российского "Северного потока - 2", которая тесно связана с Газпромом. До этого Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год.
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