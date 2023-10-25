После установления флажков на терриконе оккупанты были ликвидированы ВСУ: офицер о ситуации вокруг Авдеевки

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"За последние сутки ситуация вокруг Авдеевки не изменилась. Вчера оккупанты залезли на террикон, но все были там ликвидированы. А их флажки уничтожены нашим FPV-дроном", - подчеркнул Цехоцкий.

По словам офицера, враг не прекращает намерений штурмовать Авдеевку.

"Оккупанты используют FPV-дроны, дроны-камикадзе. Происходят артиллерийские дуэли, но активных действий враг пока не проводит. Намерения по поводу Авдеевки со стороны захватчиков мы понимаем, и делаем все, чтобы этого не случилось", - подчеркнул Цехоцкий.

Российские войска продолжают опрокидывать дополнительные силы на Авдеевский фронт. Милблогер РФ заявил, что российские войска находятся в сложной ситуации из-за украинских беспилотников и высокоточного оружия, которые делают их бронетехнику уязвимой.

Украинские военные за прошедшие сутки отбили атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Купянском направлениях. В то же время ВСУ ликвидировали 800 окупантов.







