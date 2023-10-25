После установления флажков на терриконе оккупанты были ликвидированы ВСУ: офицер о ситуации вокруг Авдеевки
Офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что оккупанты пытались установить флажки на терриконе возле Авдеевки, но были уничтожены Силами обороны
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"За последние сутки ситуация вокруг Авдеевки не изменилась. Вчера оккупанты залезли на террикон, но все были там ликвидированы. А их флажки уничтожены нашим FPV-дроном", - подчеркнул Цехоцкий.
По словам офицера, враг не прекращает намерений штурмовать Авдеевку.
"Оккупанты используют FPV-дроны, дроны-камикадзе. Происходят артиллерийские дуэли, но активных действий враг пока не проводит. Намерения по поводу Авдеевки со стороны захватчиков мы понимаем, и делаем все, чтобы этого не случилось", - подчеркнул Цехоцкий.
- Российские войска продолжают опрокидывать дополнительные силы на Авдеевский фронт. Милблогер РФ заявил, что российские войска находятся в сложной ситуации из-за украинских беспилотников и высокоточного оружия, которые делают их бронетехнику уязвимой.
- Украинские военные за прошедшие сутки отбили атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Купянском направлениях. В то же время ВСУ ликвидировали 800 окупантов.
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