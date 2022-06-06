Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке отмечают, что после потери крейсера "Москва" в апреле, российские войска переместили многочисленные средства противовоздушной обороны на Змеиный остров в западной части Черного моря с системами SA-15 и SA-22.

Они предназначены для обеспечения противовоздушной обороны русских военных кораблей, действующих вокруг острова Змеиный.

"Активность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует возобновлению морской торговли, в том числе экспорту украинского зерна", – констатировали в британской разведке.

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".

18 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что крейсер был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун" .

13 мая украинская разведка сообщила, что Россия разместила комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2" на захваченном острове Змеиный.

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