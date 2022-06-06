После уничтожения крейсера "Москва" Россия опрокинула средства ПВО на остров Змеиный, - британская разведка
После уничтожения крейсера "Москва" россияне переместили средства противовоздушной обороны на остров Змеиный в Черном море
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
В британской разведке отмечают, что после потери крейсера "Москва" в апреле, российские войска переместили многочисленные средства противовоздушной обороны на Змеиный остров в западной части Черного моря с системами SA-15 и SA-22.
Они предназначены для обеспечения противовоздушной обороны русских военных кораблей, действующих вокруг острова Змеиный.
"Активность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует возобновлению морской торговли, в том числе экспорту украинского зерна", – констатировали в британской разведке.
- Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".
- 18 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что крейсер был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун" .
- 13 мая украинская разведка сообщила, что Россия разместила комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2" на захваченном острове Змеиный.
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