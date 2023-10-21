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После уничтожения ХАМАС в секторе Газы при поддержке ООН и арабских стран создадут новую администрацию, - СМИ

21 октября, 2023 суббота
12:38
Мир

Представители США и Израиля обсуждают будущее сектора Газы после вытеснения ХАМАС. Одна из возможных опций – создание временного правительства с поддержкой ООН и арабских правительств

Об этом сообщает Вloomberg.

Представители США и Израиля, рассматривающие будущее сектора Газы после вытеснения ХАМАС, начали обсуждать возможности, включая потенциальное создание временного правительства при поддержке Организации Объединенных Наций и с участием арабских правительств.

Обсуждения все еще находятся на ранней стадии и зависят от развития событий, которые предстоят, в частности, от успеха израильского наземного нападения. Израильские официальные лица неоднократно заявляли, что они не намерены оккупировать Газу, но они также заявляли, что продолжение правления ХАМАС неприемлемо после нападения 7 октября.

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Сложность достижения обеих этих целей усугубила обеспокоенность США тем, что Израиль недостаточно продумал, что последует после наземной атаки. США также обеспокоены тем, что атака на Газу без четких целей, кроме вытеснения ХАМАСа, может перерасти в региональную войну.

США и их союзники пытаются отсрочить вторжение, чтобы выиграть время для бегства большего количества людей из северной части Газы и для тайных переговоров при посредничестве Катара об освобождении уерживаемых ХАМАСом заложников.

По словам Уильяма Ашера, бывшего старшего аналитика по Ближнему Востоку в Центральном разведывательном управлении США, создать временное правительство будет невероятно сложно, а получить согласие арабских правительств - еще более сложной задачей.

В пятницу министр обороны Израиля допустил, что страна не намерена управлять территорией после завершения военных операций. Израиль стремится отделиться от Газы и создать "новую реальность безопасности" в регионе, заявил Йоав Галант на заседании парламентского комитета по иностранным делам и обороне в Тель-Авиве.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид предложил вернуть контроль над Газой Палестинской администрации, потерпевшей поражение от ХАМАСа на выборах в 2006 году.

Тед Сингер, бывший старший офицер разведки Центрального разведывательного управления, специализировавшийся на Ближнем Востоке, считает, что Палестинская администрация, управляющая Западным берегом реки Иордан, и палестинская диаспора в таких странах, как Иордания и Ливан, не могут быть жизнеспособны.

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Представители администрации Байдена все еще избегали публичного обсуждения возможных механизмов управления Газой.

Палестинский народ в Газе заслуживает руководства, которое позволит ему жить в мире и безопасности, заявил советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Как именно это будет выглядеть в будущем, я не могу сказать сегодня, - сказал Салливан, - но это правильный вопрос, который следует ставить сейчас, когда все это разворачивается, потому что мы должны думать не только о ближайшей перспективе, но и о долгосрочной". .

Израиль
Палестина
Ближний восток.
США
Война в Израиле
Сектор Гази
Хамас
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