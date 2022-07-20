После уничтожения Антоновского моста россияне будут вынуждены отступить из Херсона, – боец ВСУ Трегубов

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Если посмотреть на карту, то у россиян есть только два пути для поставок на левом берегу Днепра. В частности, Антоновский мост и еще один мост на расстоянии более 80 км к востоку от Новой Каховки. Однако дорога от второго моста очень неудобна. Поскольку в Херсон очень далеко и эта дорога простреливается Вооруженными силами Украины. Поэтому, если Антоновский мост будет уничтожен, то россиянам будет логичнее отступить из Херсона. Иначе, во время украинского контрнаступления, все находящиеся в Херсоне российские войска попадут в плен", - пояснил Трегуб.

Боец ВСУ отметил, что в этом случае речь идет об уничтожении большого количества российских войск и техники, а не о содержании Херсона.

"Вопрос не в том, смогут ли россияне удержать Херсон после уничтожения Антоновского моста, а в том сколько российских войск и техники будет уничтожено. В плен могут попасть офицеры российской армии. И это будет очень болезненный имиджевый удар по России. Поэтому им проще будет сказать, что они сделали "жест доброй воли" и уйти из Херсона", - добавил он.

19 июля украинская армия ударила по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных

19 июля эксперт Defense Express Валерий Рябых сообщил, что ВСУ могут уничтожить Антоновский мост, чтобы отрезать российские войска на левом берегу Днепра.

В тот же день политолог Владимир Молчанов предположил, что российские оккупанты окажутся в оперативном окружении, если уничтожить все мосты вблизи Херсона.

20 июля депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что под утро прогремели четыре мощных взрыва на Антоновском мосту , а также местные сообщают о дыме над ракетной частью россиян в Новой Каховке.

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