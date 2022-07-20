После уничтожения Антоновского моста россияне будут вынуждены отступить из Херсона, – боец ВСУ Трегубов
Боец ВСУ Виктор Трегубов уверен, что после уничтожения Антоновского моста россияне будут вынуждены отступить и покинуть город Херсон
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
Если посмотреть на карту, то у россиян есть только два пути для поставок на левом берегу Днепра. В частности, Антоновский мост и еще один мост на расстоянии более 80 км к востоку от Новой Каховки. Однако дорога от второго моста очень неудобна. Поскольку в Херсон очень далеко и эта дорога простреливается Вооруженными силами Украины. Поэтому, если Антоновский мост будет уничтожен, то россиянам будет логичнее отступить из Херсона. Иначе, во время украинского контрнаступления, все находящиеся в Херсоне российские войска попадут в плен", - пояснил Трегуб.
Боец ВСУ отметил, что в этом случае речь идет об уничтожении большого количества российских войск и техники, а не о содержании Херсона.
"Вопрос не в том, смогут ли россияне удержать Херсон после уничтожения Антоновского моста, а в том сколько российских войск и техники будет уничтожено. В плен могут попасть офицеры российской армии. И это будет очень болезненный имиджевый удар по России. Поэтому им проще будет сказать, что они сделали "жест доброй воли" и уйти из Херсона", - добавил он.
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- 19 июля эксперт Defense Express Валерий Рябых сообщил, что ВСУ могут уничтожить Антоновский мост, чтобы отрезать российские войска на левом берегу Днепра.
- В тот же день политолог Владимир Молчанов предположил, что российские оккупанты окажутся в оперативном окружении, если уничтожить все мосты вблизи Херсона.
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