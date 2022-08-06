После Украины Россия может начать вторжение в Казахстан и Грузию, - Портников

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"С точки зрения Путина Медведев является бывшим президентом РФ. Поэтому какие-то геополитические намерения должен излагать только бывший президент России. Это сигнал к региональным элитам. Поскольку региональные элиты понимают, что их территория может стать следующей для нападения", - пояснил Портников.



Журналист убежден, что в кремле готовятся к вторжению в Казахстан и Грузию.



"Они пошли по пути объявления своих будущих планов. И так будет. Если России удастся сохранить какие-то ресурсы, после войны в Украине, то следующими будут Казахстан и Грузия. Здесь даже без сомнений. Однако, поскольку Казахстан является членом ОДКБ, то пост Медведева о планах захватить Казахстан и Грузию, они не могли оставить надолго. Ведь тогда у президента Казахстана было бы немало вопросов к Путину", - добавил он.

6 июля Дмитрий Медведев заявил, что на попытки судить россиян за военные преступления в Украине Москва может ответить ядерным оружием.