После Украины Россия может начать вторжение в Казахстан и Грузию, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, что Россия планирует вторжение в Грузию и Казахстан
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"С точки зрения Путина Медведев является бывшим президентом РФ. Поэтому какие-то геополитические намерения должен излагать только бывший президент России. Это сигнал к региональным элитам. Поскольку региональные элиты понимают, что их территория может стать следующей для нападения", - пояснил Портников.
Журналист убежден, что в кремле готовятся к вторжению в Казахстан и Грузию.
"Они пошли по пути объявления своих будущих планов. И так будет. Если России удастся сохранить какие-то ресурсы, после войны в Украине, то следующими будут Казахстан и Грузия. Здесь даже без сомнений. Однако, поскольку Казахстан является членом ОДКБ, то пост Медведева о планах захватить Казахстан и Грузию, они не могли оставить надолго. Ведь тогда у президента Казахстана было бы немало вопросов к Путину", - добавил он.
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