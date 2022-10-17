Об этом заявила в эфире Эспрессо народный депутат от "Слуги Народа" Роксолана Пидласа.

"Президент подписал первый блок санкций в отношении физических лиц. Это краткий список на этот раз - там российский олигарх Дерипаска, которому принадлежит Николаевский глиноземный завод. Там Янукович, Лебедев и Курченко. В решении СНБО тысячи фамилий. Список не обнародован, он будет вводиться указами президента разными блоками", - рассказала она.

Пидласа объяснила, что это делается, в частности, для того, чтобы Министерство юстиции успевало прорабатывать эти документы.

"СНБО только блокирует активы этих людей. Конфискуются они решением Высшего антикоррупционного суда по представлению Минюста. 1 сентября ВАКС конфисковал имущество российского олигарха Евтушенкова. Санкции, которые подписал президент - это продолжение процесса в отношении лиц, против украинского государства, финансирующих террористические действия РФ "Следующим шагом для Минюста по Дерипаске будет представление в ВАКС. Мы надеемся, что будут хорошо подготовлены документы и суд примет решение о конфиксации. В Украине активов российских олигархов более чем на 2,5 млрд", - подытожила нардеп.