После указа президента о конфиксации российских активов должно быть представление Минюста в ВАКС, - нардеп Подласа
Решения СНБО и указы президента о санкциях в отношении российских активов в Украине должны быть подкреплены решениями Высшего антикоррупционного суда
Об этом заявила в эфире Эспрессо народный депутат от "Слуги Народа" Роксолана Пидласа.
"Президент подписал первый блок санкций в отношении физических лиц. Это краткий список на этот раз - там российский олигарх Дерипаска, которому принадлежит Николаевский глиноземный завод. Там Янукович, Лебедев и Курченко. В решении СНБО тысячи фамилий. Список не обнародован, он будет вводиться указами президента разными блоками", - рассказала она.
Пидласа объяснила, что это делается, в частности, для того, чтобы Министерство юстиции успевало прорабатывать эти документы.
"СНБО только блокирует активы этих людей. Конфискуются они решением Высшего антикоррупционного суда по представлению Минюста. 1 сентября ВАКС конфисковал имущество российского олигарха Евтушенкова. Санкции, которые подписал президент - это продолжение процесса в отношении лиц, против украинского государства, финансирующих террористические действия РФ "Следующим шагом для Минюста по Дерипаске будет представление в ВАКС. Мы надеемся, что будут хорошо подготовлены документы и суд примет решение о конфиксации. В Украине активов российских олигархов более чем на 2,5 млрд", - подытожила нардеп.
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