После угроз с оружием от Кивы Венедиктовой следует возбудить в отношении него производство. И не одно, - Стерненко
Видеообращение с угрозами "убивать" сторонников Степана Бандеры, выложенное народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой в общий доступ, подпадает одновременно под несколько статей Уголовного кодекса
В этом уверен общественный деятель и блогер Сергей Стерненко, о чем он заявил сегодня, 16 октября 2021 года, у себя на ТГ-канале, информирует Еспресо.TV.
По его мнению, на публичные высказывания и действия Кивы должна отреагировать генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"Интересуют следующие вопросы:
- Откроет ли Венедиктова уголовное производство по Киве по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия)? А что там по разжиганию вражды (это еще одна статья Уголовного кодекса - ред.)?
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- Заберут ли у Кивы теперь наградное и другое огнестрельное оружие, которое ему подарил Аваков?
- Кого Кива застрелит, если его не изолировать и не отобрать стволы? ", - отметил Стерненко.
"К таким заявлениям (заявлениям Кивы - ред.) стоит относиться серьезно", - подчеркнул Сергей Стерненко.
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