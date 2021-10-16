После угроз с оружием от Кивы Венедиктовой следует возбудить в отношении него производство. И не одно, - Стерненко

В этом уверен общественный деятель и блогер Сергей Стерненко, о чем он заявил сегодня, 16 октября 2021 года, у себя на ТГ-канале, информирует Еспресо.TV.



По его мнению, на публичные высказывания и действия Кивы должна отреагировать генеральный прокурор Ирина Венедиктова.



"Интересуют следующие вопросы:



- Откроет ли Венедиктова уголовное производство по Киве по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия)? А что там по разжиганию вражды (это еще одна статья Уголовного кодекса - ред.)?



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- Заберут ли у Кивы теперь наградное и другое огнестрельное оружие, которое ему подарил Аваков?



- Кого Кива застрелит, если его не изолировать и не отобрать стволы? ", - отметил Стерненко.



"К таким заявлениям (заявлениям Кивы - ред.) стоит относиться серьезно", - подчеркнул Сергей Стерненко.





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