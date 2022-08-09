Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был оцеплен с обеих сторон, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных РФ, которые жили в Херсоне", - сказано в сообщении .

Читайте также: Россияне перебрасывают на Юг Украины десантные войска, — полковник ВСУ Селезнев

Также в ОВА добавили, что В Херсоне, Олешках и Геническом районе разоблачены четыре коллаборанта, которые добровольно согласились на сотрудничество с оккупационными властями и заняли должности во вновь созданных "правоохранительных" органах и так называемой военно-гражданской администрации. В Олешковской тергромаде местный житель перешел на сторону врага и содействует оккупационным властям в реализации зерновых культур, которые оккупанты незаконно конфисковывают у законных владельцев — руководителей сельскохозяйственных фермерских предприятий.

За день, 6 августа, украинские защитники уничтожили 3 склада с боекомплектами, 5 баз и 2 командных пункта РФ на оккупированных территориях

8 августа украинское войско "отработало огневой контроль", в результате чего есть новые попадания по Антоновскому и Каховскому мостам .