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После ударов по аэродромам России некуда отвести свои бомбардировщики, - Фейгин

10 декабря, 2022 суббота
14:58
война с Россией

РФ некуда передислоцировать стратегическую авиацию, поскольку после ударов по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" у нее не осталось обустроенных аэропортов

Об этом рассказал российский оппозиционер Марк Фейгин в эфире Эспрессо.

"Военные части все понимают, но передислоцировать, собственно, некуда. Они могут отвести бомбардировщики Ту, стратегическую авиацию куда-то за Урал, но ведь это не решает проблему. Потому что нет больше таких обустроенных, как в Саратовской области, под Энгельсом, аэродромов со складами, соответствующим оборудованием придется что-то новое создавать в глубине России. Основные составы стратегического и тактического запаса расположены в районе Уральских гор. Куда-то туда надо перетаскивать все, это большее расстояние, за Москву, Свердловск, Екатеринбург, Челябинск. Это проблема", - отметил он. .

По словам Марка Фейгина, если у Украины появятся дроны, летающие на 2 тыс. км, то она сможет попадать по российской стратегической авиации.

"Что уж тогда говорить о развитых странах, о Западе, у которого все эти средства уже давно?
Есть предварительное условие, об этом и Байден говорил, и Блинкен, и Энди Шерман, заместитель госсекретаря, буквально вчера об этом говорил, что предварительное условие может быть только следующее: выводите войска и добро пожаловать – любые переговоры о репарациях, о мире, о безопасности, о чем хотите", – отметил он.

  • 5 декабря ударили военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали , что два аэродрома потерпели удар.
  • Российский политик Марк Фейгин также считает, что удары по военным аэродромам стратегической авиации в России доказали, что "ядерный щит" РФ очень уязвим к атакам противника.

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