После ударов HIMARS погибли все заместители командира 106-й воздушно-десантной дивизии России
Украинские военные ударами высокоточной и дальнобойной американской ракетной системы уничтожили почти всех заместителей 106-й воздушно-десантной дивизии армии России
Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.
HIMARS накрыл дивизию в Шахтерске Донецкой области. В результате – погибли все заместители командира 106-й дивизии, кроме позывного "Барсука", который сейчас находится в тяжелом состоянии.
Также в командовании сообщили, что сегодня погиб начальник службы РАО 58а (военная часть 47084, Владикавказ) Южного военного округа армии РФ Валентин Данилов.
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