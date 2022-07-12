Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

HIMARS накрыл дивизию в Шахтерске Донецкой области. В результате – погибли все заместители командира 106-й дивизии, кроме позывного "Барсука", который сейчас находится в тяжелом состоянии.

Также в командовании сообщили, что сегодня погиб начальник службы РАО 58а (военная часть 47084, Владикавказ) Южного военного округа армии РФ Валентин Данилов.

11 июля министр обороны Резников заявил , что HIMARS изменили правила игры, однако нам нужны ракеты большего радиуса действия.

8 июля в США сообщили , что предоставит для Украины еще один пакет вооружений на сумму $400 млн, среди них четыре новых системы HIMARS.

9 июля в министерстве обороны США заявили , что украинские военные с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS срывают наступления россиян на Донбассе.

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