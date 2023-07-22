Об этом сообщил глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов.

"Противник предпринял попытку налета с использованием БпЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", - написал он.

Местный тг-канал "НС/Симферополь" отметил, что несколько беспилотников якобы атаковали нефтебазу и аэродром в поселке Октябрьское, расположенном в центральной части полуострова. Там сдетонировали боеприпасы.

Кроме того, российский тг-канал ASTRA сообщил, что в Октябрьском также возник пожар на железнодорожной станции "Элеваторная".

Информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту ранее проинформировал о временном перекрытии движения для автотранспорта Крымским мостом.