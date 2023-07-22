После ударов беспилотников в Крыму горит нефтебаза. Движение по Крымскому мосту перекрыто
Оккупационные власти Крыма в субботу, 22 июля, заявили о якобы атаке объектов инфраструктуры полуострова беспилотниками: вероятно горит нефтебаза в поселке Октябрьское, движение по Крымскому мосту перекрыто
Об этом сообщил глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов.
"Противник предпринял попытку налета с использованием БпЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", - написал он.
Местный тг-канал "НС/Симферополь" отметил, что несколько беспилотников якобы атаковали нефтебазу и аэродром в поселке Октябрьское, расположенном в центральной части полуострова. Там сдетонировали боеприпасы.
Кроме того, российский тг-канал ASTRA сообщил, что в Октябрьском также возник пожар на железнодорожной станции "Элеваторная".
Информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту ранее проинформировал о временном перекрытии движения для автотранспорта Крымским мостом.
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