После удара россиян по воинской части в Одесской области погибли 18 человек, - ОГА
18 человек погибли после военного удара на воинскую часть в селе Липецкое Одесской области
Об этом сообщает Одесская ОГА в Facеbook .
"18 погибших в результате военного удара на воинскую часть в селе Липецкое, Подольского района", говорится в сообщении.
По состоянию на 11:00 силами сотрудников ГСЧС из-под завалов спасены 6 человек, госпитализированы в Подольскую городскую больницу.
"Один из спасенных, к сожалению, умер в больнице. Погибли 18 человек (8 мужчин, 10 женщин). В настоящее время продолжается разбор завалов", - заявили в ОГА.
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