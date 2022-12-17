После удара РФ по Кривому Рогу под землей было заблокировано более 3 тыс. шахтеров

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Он отметил, что в результате атаки оккупантов на Кривой Рог 16 декабря отсутствовало электроснабжение в Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах. Поэтому более 3 тыс. шахтеров были заблокированы под землей. По состоянию на утро 17 декабря – их всех подняли на землю.

Напомним, во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины ПВО сработало в нескольких регионах, известно, что в Харькове оккупанты трижды ударили по критической инфраструктуре.

В 09:19 мэр Кривого Рога обнародовал первое сообщение о попадании вражеской ракеты по городу. Позже проинформировали , что в результате атаки на жилой дом оккупанты убили трех человек. Николай Лукашук отметил: ранены 16 горожан.

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