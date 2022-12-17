После удара РФ по Кривому Рогу под землей было заблокировано более 3 тыс. шахтеров
Во время массированного ракетного удара по Украине 16 декабря поражение потерпел Кривой Рог: под землей вынужденно оказались более 3 тыс. шахтеров
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Он отметил, что в результате атаки оккупантов на Кривой Рог 16 декабря отсутствовало электроснабжение в Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах. Поэтому более 3 тыс. шахтеров были заблокированы под землей. По состоянию на утро 17 декабря – их всех подняли на землю.
- Напомним, во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины ПВО сработало в нескольких регионах, известно, что в Харькове оккупанты трижды ударили по критической инфраструктуре.
- В 09:19 мэр Кривого Рога обнародовал первое сообщение о попадании вражеской ракеты по городу. Позже проинформировали , что в результате атаки на жилой дом оккупанты убили трех человек. Николай Лукашук отметил: ранены 16 горожан.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное