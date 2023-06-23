После удара по Чонгарскому мосту оккупанты построили понтонную переправу, - Схемы
Российские захватчики построили понтонную переправу сразу после удара по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с Украиной
Спутниковые снимки обнародовал проект "Схемы".
23 июня спутник Planet Labs зафиксировал новую понтонную переправу, возведенную под Чонгарским мостом.
На снимках также видны оставшиеся на Чонгарском мосту и другом рядом с ним последствия обстрела.
О том, что оккупанты построили переправу уже после удара, свидетельствуют снимки со спутника, которые сделали за четыре дня до обстрела – 18 июня.
Взрыв на Чонгарском мосту
В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.
По данным херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, удар был якобы нанесен английской ракетой Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, а жертв среди людей нет. Позже он пригрозил ударами по мостам в Одесской области.
В ГУР сказали, что это планомерная работа Сил обороны и партизан, ожидающих возвращения украинской власти в Крым.
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