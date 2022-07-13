После удара HIMARS в Новой Каховке детонируют склады боекомплектов и снарядов, - Херсонская ОВА
В Херсонской области в результате работы украинской артиллерии в Новой Каховке детонируют склады боекомплектов и снарядов РФ
Об этом сообщает советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
По словам Хланя, взрывы на складе в Новой Каховке – это работа HIMARS.
"Новая Каховка, район Сокол. Неужели опять рос пропогандосы скажут, что это мои склады с селитрой? А если без шуток, то снова детонируют склады боекомплектов и снарядов рашистов в Новой Каховке. По предварительной информации, еще одно попадание в российский склад боеприпасов, что на Соколе. Спасибо HIMARS и нашим ребятам в ВСУ!", - написал Сергей Хлань.
Российские пропагандисты уже подтвердили удар ВСУ по составу "Сокол".
- За день, 13 июля, украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.
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