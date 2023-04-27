После учебы в Великобритании для защиты Украины вернулись 14 тыс. военных
Министр обороны Соединенного Королевства Эндрю Меррисон утвердил, что 14 тыс. украинских военнослужащих вернулись на защиту Родины, пройдя подготовку в Великобритании
Об этом пишет Sky News.
"Как я сказал в своем вступительном слове, конференция по вопросам восстановления Украины в июне доказывает, что это процесс, в котором Великобритания сыграла важную роль",- утвердил министр Эндрю Меррисон и добавил: "Мы инициировали создание Международного фонда для Украины, и 520 миллионов фунтов стерлингов, из которых 300 миллионов были потрачены, является действительно значительным достижением".
По его словам, Соединенное Королевство помогает расследовать военные преступления России, а также научило 14 тыс. украинских военнослужащих, которые уже вернулись на Родину для ее защиты.
"Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и потратит еще 2,3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины в этом году", - добавил он.
- Напомним, инструкторы Норвежской нацгвардии будут четыре месяца учить ВСУ огневой подготовки, военной медицины и командного лидерства.
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