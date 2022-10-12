После участия в войне с Украиной каждый второй россиянин из 3-й гвардейской бригады написал рапорт об увольнении, - Генштаб

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Продолжается подготовка до 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения. В самой бригаде, после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта", - написали в Генштабе.

С начала суток 12 октября российский агрессор нанес по территории Украины 3 ракетных и 4 авиаудара, а также совершил до 10 обстрелов из РСЗО.

Новомобилизованных россиян, которых в Генштабе ВСУ назвали "молодое пополнение", российские власти снарядили советскими шлемами и автоматами АК-12 ужасного качества.

Российский агрессор пытался наступать в направлении Бахмута, но украинские защитники сумели отразить атаку противника.

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