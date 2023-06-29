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После убийства подростков в Бердянске оккупанты усилили давление на детей в Запорожье, - Федоров

29 июня, 2023 четверг
12:38
Война с Россией

Российские захватчики усилили давление на несовершеннолетних на временно оккупированных территориях Запорожской области после убийства проукраински настроенных подростков в Бердянске

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"После убийства за проукраинскую позицию двух подростков в Бердянске оккупанты бешено терроризируют детей", - заявил Федоров.

Он отметил, что в оккупированном Мелитополе россияне проверяют телефоны подростков на наличие подписок на украинские медиа и официальные каналы. Также захватчики вызывают родителей в комендатуру и угрожают репрессиями.

А за проукраинскую позицию депортируют целыми семьями. И если раньше отправляли пешком в Запорожье, что было спасением, то сегодня – вывозят в эрефию.

"Находят оккупанты и проукраински настроенных взрослых. На днях мелитопольцы наблюдали очередную расправу над патриотом - за лозунг "Слава Украине!" российские тянули его по улице и били примером автомата", - отметил Федоров.

Убийство подростков в Бердянске

Оккупационный председатель Запорожской области Владимир Рогов 24 июня заявил , что в Бердянске были убиты двое несовершеннолетних украинских партизан за то, что ребята "открыли огонь по набережной, где находились гражданские".

Рогов называл одного из "виновников" несовершеннолетнего Тиграна Оганнисяна, а координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова заявила, что вторым погибшим партизаном является Никита Ханганов. Оба парня были 2006 года рождения.

СМИ публиковало видеосообщение, на котором Тигран с автоматом в руках прощается перед гибелью. В этом же видео он говорит, что убил или ранил по меньшей мере 2 оккупанта.

"Это смерть пацаны, прощайте. Слава Украине", – говорит он.

"Медийная инициатива за права человека" ранее сообщила, что в ночь на 30 сентября 2022 года военные РФ похитили 16-летнего Тиграна Оганнисяна, проживавшего с бабушкой в оккупированном Бердянске. Его арестовали, но 5 октября молодого человека отпустили. После освобождения Тигран рассказал, что во время ареста подвергся пыткам током, допросам и имитации расстрела.

В тот же день, 30 сентября 2022 года, оккупационные полицейские пришли с обыском к 16-летнему Никите Ханганову, однокласснику Тиграна. В тот день семьи не было дома, поэтому оккупанты вернулись через 2 недели и арестовали Никиту с отцом. В отделении их допросили, но отпустили.

С тех пор оккупанты регулярно допрашивали Тиграна и Никиту, а в их домах устраивали обыски. Детей обязали ежедневно отмечаться в полицейском участке.

На убийство двух подростков отреагировал омбудэсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что Россия должна понести наказание, ведь убийцы должны быть осуждены.

В Бердянске 29 июня состоится прощание с несовершеннолетними Тиграном Оганисяном и Никитой Хангановым.

Прощание пройдет в храме Святого Николая по адресу Мелитопольское шоссе 56. В 11:00 состоится прощание с Никитой, в 12:00 – с Тиграном.

Подробнее с историей Тиграна и Никиты можно ознакомиться здесь .

Россия
оккупированные территории
Запорожская область
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