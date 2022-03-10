После убийства головы Гостомеля Прилипко, захватчики заминировали его тело
Тело председателя Гостомельского поссовета Юрия Прилипко после убийства российские военные заминировали
Об этом заявил советник Прилипко Ростислав Скуратовский, сообщает Слідство.Інфо.
"Отец Петр взял крест, надел ризы и пошел забирать тело. Когда батюшка подошел к телу, его остановил российский оккупант и сказал не подходить. Русский снял с тела растяжки, проводки какие-то и только потом помог погрузить тело на тачку", - сказал Скуратовский.
Дочь погибшего Надежда рассказала об обстоятельствах убийства отца.
"Они (отец и еще четыре человека) ехали в машине по центральной улице Гостомеля, когда навстречу выехала колонна вражеской техники и начала обстреливать гражданскую машину. Они развернулись и съехали в переулок, который был заблокирован трактором. Ехать больше было некуда и все пассажиры выпрыгнускочили из автомобиля. В ЖК "Покровский", что рядом, находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и еще двух парней расстреляли, а двоим удалось спастись", - сообщила она.
По словам Скуратовского, священник забрал Прилипко в церковь и там похоронил его со всеми почестями.
- 7 марта стало известно, что российские кафиры расстреляли председателя Гостомельской общины и двух волонтеров.
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