После убийства головы Гостомеля Прилипко, захватчики заминировали его тело

Об этом заявил советник Прилипко Ростислав Скуратовский, сообщает Слідство.Інфо.

"Отец Петр взял крест, надел ризы и пошел забирать тело. Когда батюшка подошел к телу, его остановил российский оккупант и сказал не подходить. Русский снял с тела растяжки, проводки какие-то и только потом помог погрузить тело на тачку", - сказал Скуратовский.

Дочь погибшего Надежда рассказала об обстоятельствах убийства отца.

"Они (отец и еще четыре человека) ехали в машине по центральной улице Гостомеля, когда навстречу выехала колонна вражеской техники и начала обстреливать гражданскую машину. Они развернулись и съехали в переулок, который был заблокирован трактором. Ехать больше было некуда и все пассажиры выпрыгнускочили из автомобиля. В ЖК "Покровский", что рядом, находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и еще двух парней расстреляли, а двоим удалось спастись", - сообщила она.



По словам Скуратовского, священник забрал Прилипко в церковь и там похоронил его со всеми почестями.

7 марта стало известно, что российские кафиры расстреляли председателя Гостомельской общины и двух волонтеров.