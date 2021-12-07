После требования надеть маску: в Москве мужчина устроил стрельбу в центре предоставления госуслуг, погибли по меньшей мере два человека

Об этом сообщает ТАСС.



По имеющимся данным, мужчина начал стрелять после того, как охранник попросил его надеть маску.



Погибли администратор и охранник центра "Рязанский", четырех пострадавших отправили в больницу. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что трое из пострадавших, в том числе 10-летняя девочка, находятся в тяжелом состоянии.



Мужчину задержал сотрудник подразделения по миграции. Личность преступника установили: это бывший военный Сергей Глазов. Правоохранители сообщают, что он находился в неадекватном состоянии.



Преступник стрелял из незарегистрированного боевого оружия. Следователи исследуют его квартиру.



Против Глазова возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

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