После требования надеть маску: в Москве мужчина устроил стрельбу в центре предоставления госуслуг, погибли по меньшей мере два человека
Во вторник, 7 декабря, в многофункциональном центре "Рязанский" на юго-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу, в результате чего погибли двое и пострадали четыре человека
Об этом сообщает ТАСС.
По имеющимся данным, мужчина начал стрелять после того, как охранник попросил его надеть маску.
Погибли администратор и охранник центра "Рязанский", четырех пострадавших отправили в больницу. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что трое из пострадавших, в том числе 10-летняя девочка, находятся в тяжелом состоянии.
Мужчину задержал сотрудник подразделения по миграции. Личность преступника установили: это бывший военный Сергей Глазов. Правоохранители сообщают, что он находился в неадекватном состоянии.
Преступник стрелял из незарегистрированного боевого оружия. Следователи исследуют его квартиру.
Против Глазова возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
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