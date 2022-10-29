Об этом в эфире Эспрессо рассказал боец ТРО Егор Фирсов.

"Я к рядам ВСУ присоединился в мае. Тогда если враг находился 30-50 км от линии фронта, то это уже считалось как тыл. То есть ничего туда уже не достреливало, кроме "смерчей" и "ураганов", и то они устаревшие и косо стреляют. И враг легко чувствовал себя, фиксировал там свои боеприпасы, логистические центры и пр. Сейчас, конечно, когда мы получили оружие, HIMARS, враг нигде не чувствует себя так легко, в том числе когда находится в 50 км от линии фронта", - сказал он.

Боец ТРО рассказал, что на бахмутском направлении идут ожесточенные бои, Россия теряет сотни своих военных, тела которых не собирается вывозить из Украины.

"Конечно, враг не говорит, как всегда, о своих потерях. Но поверьте, на бахмутском направлении – это сотни солдатских российских тел, которые никто не уносит, и, скорее всего, забирать не будет. Я сам видел эти ужасные реалии. Некоторые тела уже трудно распознавать, потому что там остались кости и одежда, которая также разлагается", - добавил он.

Заявления россиян об успехах в районе Бахмута в Донецкой области не отвечают действительности.

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