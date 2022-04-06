После того, что мир увидел в Буче, санкции против России должны быть соизмеримы с тяжестью военных преступлений оккупантов, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.



По словам Зеленского, после того, что мир увидел в Буче, санкции против России должны быть соизмеримы с тяжестью военных преступлений.



"Готовим новый пакет мощных санкций против России за все то, что она наделала против наших людей. Сейчас – принципиальный момент, прежде всего, для западных лидеров. И это уже касается не того, как наши люди оценят новые санкции и что о них скажу я. Это касается того, как решение о санкциях будет оценено в самых западных обществах, после того, как мир увидел в Буче, санкции против России должны быть соизмеримы с тяжестью военных преступлений оккупантов, если после этого российские банки еще смогут функционировать, как обычно... Если после этого транзит товаров в Россию будет продолжаться, как обычно... Если после этого страны Евросоюза будут платить России за энергоносители, как обычно... То политическая судьба некоторых лидеров будет развиваться уже не как обычно. Советую всем сейчас почувствовать, что момент действительно принципиальный" , – сказал Президент Украины.



Зеленский также анонсировал приезд в Киев руководителей ЕС.



"Готовимся принимать уже в ближайшее время в Киеве с визитами Президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Работать вместе в Киеве – это то, что будет положительно оценено многими народами мира. И не только в Европе. Потому что сейчас Киев – это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на Европейском континенте", - говорится в обращении Владимира Зеленского.





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