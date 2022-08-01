После теракта в Оленовке оккупанты записали видео с мужем, похожим на командира 36-й обрмп ВСУ Волынского (Волыну)
Видео с мужем похожим на командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (Волыну) опубликовал российский пропагандист Андрей Руденко
На видео военный прокомментировал для кремлевских медиа гибель украинских военнопленных в Оленовке.
Еспресо не будет пересказывать содержание его комментария, ведь редакция отдает себе отчет, с какой целью российская пропагандистская машина снимает подобного рода интервью. Для всех нас главное - сохранность жизни украинских пленных и скорейшее возвращение их домой. И то, что они говорят на камеры российских "СМИ" – значения нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал уничтожить все связи с Россией после теракта в Оленовке. Спутниковые снимки колонии в Оленовке подтверждают, что здание, в котором содержали украинских пленных, взорвали сами россияне. И сделали они это изнутри. К тому же оккупанты заранее выкопали могилы для захоронения украинских военных, погибших при взрыве в оленовской колонии. По мнению украинской разведки, убийство украинских защитников в Оленовке – это сознательный акт терроризма, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных
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