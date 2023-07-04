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После теракта на ЗАЭС Путин может взорвать Курскую АЭС, чтобы обвинить в этом Украину, - военный аналитик Гетьман

4 июля, 2023 вторник
21:07
Война с Россией курская АЭС

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что Путин может отдать приказ взорвать Курскую АЭС, чтобы обвинить в этом Украину

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

Те разрушения ЗАЭС, которые россияне планируют совершить, не обязательно будут с утечкой радиоактивных элементов. Они могут прибегнуть к разрушению турбин, превращающих тепловую энергию в электричество. И потом все это нужно будет восстанавливать Украине. Также рассматривается вариант передачи ЗАЭС под контроль МАГАТЭ, соответственно и Украине, а затем дистанционно взорвать АЭС. Такой сценарий вполне вероятен. Ведь тогда они будут обвинять Украину в подрыве тоже", – пояснил Гетьман.

Военный аналитик уверен, что россияне могут готовить и подрыв Курской АЭС.

"Следует обратить внимание и на Курскую АЭС. Там сейчас происходят очень странные движения. Есть информация о том, что россияне также минируют эту АЭС. По всей вероятности, Кремль может взорвать и Курскую АЭС, а затем обвинить в этом Украину. Все варианты рассматривают, как таковые. Россияне могут устроить теракт на ЗАЭС, затем взорвать Курскую АЭС и обвинять Украину в том, что мы ответили таким образом на подрыв ЗАЭС. То есть готовятся провокации, которые всегда были в стиле россиян", - добавил он.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

В четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило , что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ и процесс возвращения Украиной контроля над ЗАЭС будут продолжаться даже несмотря на ядерный шантаж россиян.

2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

Во вторник, 4 июля, ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС - на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные

Россия
терроризм
ядерная безопасность
Запорожская АЕС
Энергодар
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