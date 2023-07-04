Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

Те разрушения ЗАЭС, которые россияне планируют совершить, не обязательно будут с утечкой радиоактивных элементов. Они могут прибегнуть к разрушению турбин, превращающих тепловую энергию в электричество. И потом все это нужно будет восстанавливать Украине. Также рассматривается вариант передачи ЗАЭС под контроль МАГАТЭ, соответственно и Украине, а затем дистанционно взорвать АЭС. Такой сценарий вполне вероятен. Ведь тогда они будут обвинять Украину в подрыве тоже", – пояснил Гетьман.

Военный аналитик уверен, что россияне могут готовить и подрыв Курской АЭС.

"Следует обратить внимание и на Курскую АЭС. Там сейчас происходят очень странные движения. Есть информация о том, что россияне также минируют эту АЭС. По всей вероятности, Кремль может взорвать и Курскую АЭС, а затем обвинить в этом Украину. Все варианты рассматривают, как таковые. Россияне могут устроить теракт на ЗАЭС, затем взорвать Курскую АЭС и обвинять Украину в том, что мы ответили таким образом на подрыв ЗАЭС. То есть готовятся провокации, которые всегда были в стиле россиян", - добавил он.