После Столтенберга НАТО может возглавить Грибаускайте, - POLITICO
Как пишет издание, в Альянсе ставят вопрос о том, что НАТО должна возглавить женщина из Восточной Европы
Об этом говорится в материале POLITICO.
Йенс Столтенберг, экс-премьер Норвегии, возглавляет НАТО с октября 2014 года и должен уйти с должности в сентябре 2022 года.
В штаб-квартире Альянса официальные дискуссии о преемнике только начинаются. Ожидается, что его фамилию объявят на саммите лидеров стран НАТО в Мадриде, который состоится в конце весны или в начале лета 2022 года.
В то же время неофициально уже идут обсуждения, кто может претендовать на должность. Ряд чиновников и аналитиков склоняются к мнению, что Альянс стоит впервые выбрать генсеком женщину. Также есть точка зрения, что, учитывая обострение отношений с Россией, выбор на эту должность лидера из стран Восточной Европы мог бы стать важным сигналом для Кремля.
Учитывая это Politico предполагает, что на первых позициях в списке потенциальных кандидатур окажутся экс-президент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте или действующая президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Впрочем, среди возможных кандидатов называют и Могерини, экс-министра иностранных дел Италии и бывшую главного дипломата ЕС.
Однако в дипломатических кругах считают, что она не будет иметь поддержки Вашингтона, и более вероятной кандидатурой от Италии может быть Энрико Летта, премьер с апреля 2013-го до февраля 2014 года.
Могут рассматриваться также Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, и экс-премьер, сейчас министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.27
- Актуальное
- Важное