После США Зеленский посетит Канаду
Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября с не анонсированным визитом прибудет в Канаду
Об этом сообщил офис канадского премьер-министра Джастина Трюдо.
“Трюдо сегодня объявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Канаде с 21 по 22 сентября (местное время, - ред.) 2023 года. Два лидера продолжат тесно сотрудничать над укреплением связей между государствами и помощью украинскому народу в дальнейшей обороне от российского жестокого и неоправданного вторжения. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько нужно”, – говорится в сообщении.
Лидеры стран проведут встречу – они примут участие в церемонии подписания соглашения о продолжении укрепления экономических связей между странами. Также Зеленский встретится с членами правительства Канады и выступит в парламенте страны. После этого он отправится из Оттавы в Торонто, где встретится с канадскими бизнес-лидерами с целью укрепления инвестиций частного сектора в будущее Украины.
“Канада вместе с союзниками и партнерами и дальше будет стоять бок о бок с народом Украины в течение всего времени, которое понадобится. В тесном сотрудничестве мы будем усиливать экономическое давление на режим Путина, пока он не станет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины”, - отметили в офисе Трюдо.
- Владимир Зеленский 18 сентября начал визит в США. Он, в частности, принял участие в работе 78-й сессии Генассамблеи ООН, выступил в Совете Безопасности и провел в Нью-Йорке переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Также Зеленский встретился с президентом Бразилии.
- Кроме того, в Нью-Йорке Зеленский получил премию Atlantic Council Global Citizen Awards - ею отмечают выдающихся людей, вносящих вклад в улучшение мира.
- 21 сентября, во время встречи с американскими конгрессменами в Капитолии, Владимир Зеленский призвал их одобрить дополнительное финансирование помощи для Украины.
- Кроме этого, в четверг Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином.
- Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября встретился с главой Белого дома Джо Байденом в Вашингтоне. Все подробности по ссылке .
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