После США Зеленский посетит Канаду

Об этом сообщил офис канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

“Трюдо сегодня объявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Канаде с 21 по 22 сентября (местное время, - ред.) 2023 года. Два лидера продолжат тесно сотрудничать над укреплением связей между государствами и помощью украинскому народу в дальнейшей обороне от российского жестокого и неоправданного вторжения. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько нужно”, – говорится в сообщении.

Лидеры стран проведут встречу – они примут участие в церемонии подписания соглашения о продолжении укрепления экономических связей между странами. Также Зеленский встретится с членами правительства Канады и выступит в парламенте страны. После этого он отправится из Оттавы в Торонто, где встретится с канадскими бизнес-лидерами с целью укрепления инвестиций частного сектора в будущее Украины.

“Канада вместе с союзниками и партнерами и дальше будет стоять бок о бок с народом Украины в течение всего времени, которое понадобится. В тесном сотрудничестве мы будем усиливать экономическое давление на режим Путина, пока он не станет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины”, - отметили в офисе Трюдо.