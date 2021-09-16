После совещания у Зеленского: Ляшко анонсировал внезапные проверки на золотистый стафилококк по всей Украине из-за отравления в хмельницкой школе

Об этом Ляшко написал в Facebook.



"Такое решение принято по результатам совещания у президента Украины Владимира Зеленского о ситуации вокруг факта массового отравления детей в Хмельницком учебно-воспитательном объединении №1 "Школа-детский сад", - отметил министр.



Внезапные проверки будут проводить специализированные противоэпидемические бригады.



"Как показало расследование, проведенное специалистами Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины, вспышка произошла в результате обсеменения золотистым стафилококком сырья и готовых блюд от работников пищеблока учреждения. Чтобы в дальнейшем избежать подобных вспышек в учебных заведениях и защитить наших детей от отравлений, министерство здравоохранения инициирует проведение выборочных внезапных проверок для забора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка силами специализированных противоэпидемических бригад. Бригады будут работать по всей территории страны", - добавил Ляшко.



По словам министра, президент поручил Минэкономики, МОЗ, МОН и Госпродпотребслужбе отработать юридические механизмы проведения указанных внезапных проверок.



Кроме того, Минздрав дополнительно отрабатывает механизмы усиления контроля качества проведения медицинских осмотров в учреждениях здравоохранения и лабораториях.

Напомним, 7 сентября на Хмельнитчине во время мониторинга информационного пространства полицейские обнаружили публикацию о пищевом отравлении учеников одной из школ.

По факту массового отравления открыли производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 9 сентября было зарегистрировано 85 случаев пищевого отравления, 11 сентября госпитализированных было уже 93.

Минздрав сообщил, что массовое отравление учеников Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 спровоцировал золотистый стафилококк, который обнаружили у работников пищеблока.