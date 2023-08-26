После совещания с руководителями штабов НАТО и Британии Залужный решил сосредоточиться на прорыве к Азовому морю, - The Guardian

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что 15 августа некоторые из самых высоких военнослужащих альянса НАТО отправились в секретное место на польско-украинской границе, чтобы встретиться с главным военным командующим Украины генералом Валерием Залужным на "военном совете".

Цель пятичасовой встречи Залужного с главнокомандующим военными силами НАТО Кристофером Каволи и британским адмиралом Тони Радакином заключалась в том, чтобы помочь перезагрузить военную стратегию Украины. Так, главным вопросом повестки дня было контрнаступление Украины, а также планы боя на изнурительную зиму.

Британские источники неохотно сообщают об итогах встречи на границе. Однако, как пишет The Guardian, мероприятие свидетельствует о том, что в результате дискуссий стратегия изменилась.

"Я думаю, вы видите, что они сосредоточены на Запорожском фронте", - сказал один инсайдер на фоне сообщений о новых украинских атаках, направленных на город Токмак, что является первым шагом к выходу в Азовское море.