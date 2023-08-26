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После совещания с руководителями штабов НАТО и Британии Залужный решил сосредоточиться на прорыве к Азовому морю, - The Guardian

26 августа, 2023 суббота
17:53
Война с Россией

После секретного совещания с начальниками штабов обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином и НАТО Кристофером Каволи главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный решил сфокусироваться на наступлении на Запорожском фронте

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что 15 августа некоторые из самых высоких военнослужащих альянса НАТО отправились в секретное место на польско-украинской границе, чтобы встретиться с главным военным командующим Украины генералом Валерием Залужным на "военном совете".

Цель пятичасовой встречи Залужного с главнокомандующим военными силами НАТО Кристофером Каволи и британским адмиралом Тони Радакином заключалась в том, чтобы помочь перезагрузить военную стратегию Украины. Так, главным вопросом повестки дня было контрнаступление Украины, а также планы боя на изнурительную зиму.

Британские источники неохотно сообщают об итогах встречи на границе. Однако, как пишет The Guardian, мероприятие свидетельствует о том, что в результате дискуссий стратегия изменилась.

"Я думаю, вы видите, что они сосредоточены на Запорожском фронте", - сказал один инсайдер на фоне сообщений о новых украинских атаках, направленных на город Токмак, что является первым шагом к выходу в Азовское море.

  • 12 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Киеве с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином: среди обсуждаемых тем - ситуация на фронте и нужды ВСУ.
Мир
Украина
военные силы Украины
Запорожская область
НАТО
Великобритания
Валерий Залужный
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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