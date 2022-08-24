Поздравления обнародованы на официальном сайте Лукашенко.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях", - заявил Лукашенко.

Он пожелал украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

По оценкам белорусского общественного деятеля Франака Вячорки, только за первые 2,5 месяца полномасштабной войны РФ выпустила с территории Беларуси по Украине 700 ракет.

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