После сотен ракет: Лукашенко отважился поздравить украинцев с Днем Независимости и пожелал "мирного неба"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости и пожелал "мирного неба"
Поздравления обнародованы на официальном сайте Лукашенко.
"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях", - заявил Лукашенко.
Он пожелал украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".
- По оценкам белорусского общественного деятеля Франака Вячорки, только за первые 2,5 месяца полномасштабной войны РФ выпустила с территории Беларуси по Украине 700 ракет.
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