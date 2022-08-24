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После сотен ракет: Лукашенко отважился поздравить украинцев с Днем Независимости и пожелал "мирного неба"

24 августа, 2022 среда
09:15
Мир

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости и пожелал "мирного неба"

Поздравления обнародованы на официальном сайте Лукашенко.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях", - заявил Лукашенко.

Он пожелал украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

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Украина
Белорусь
Александр Лукашенко
война с Россией
День Независимости
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