Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Бахмутском направлении стало резко тихо. Мы сделали табличку, где считали, с которого часа до которого больше всего стреляют. После событий на Юге последние две недели – тишина", – заметил Шандор.

Боец также добавил, что видит плохо одетых, голодных вражеских солдат.

"Я здесь вижу людей, которые убого одеты, которых бросают как мясо – это непонятные оккупантские корпуса. Финансово их обманывают, у них нет духа патриотизма. Это в основном представители украинского социума, которые остались на оккупированных территориях. Они вынуждены быть мясом на передовых линиях. Мы подбираем их и передаем", - отметил Шандор.

В Украине ликвидировали выпускника оккупационной "академии МВД ДНР" псевдолейтенанта "полиции" Даниила Усикова

30 августа он сообщил, что на войне России против Украины был ликвидирован командир 1-го армейского корпуса РФ "старший лейтенант" Андрей Куприненко из Донецка.

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