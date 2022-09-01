После событий на Юге стало резко тихо на Бахмутском направлении, – боец Закарпатской бригады ТрО Шандор
Профессор Ужгородского национального университета, боец Закарпатской бригады ТрО Федор Шандор рассказал, что уменьшилось количество обстрелов в течение дня
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Бахмутском направлении стало резко тихо. Мы сделали табличку, где считали, с которого часа до которого больше всего стреляют. После событий на Юге последние две недели – тишина", – заметил Шандор.
Боец также добавил, что видит плохо одетых, голодных вражеских солдат.
"Я здесь вижу людей, которые убого одеты, которых бросают как мясо – это непонятные оккупантские корпуса. Финансово их обманывают, у них нет духа патриотизма. Это в основном представители украинского социума, которые остались на оккупированных территориях. Они вынуждены быть мясом на передовых линиях. Мы подбираем их и передаем", - отметил Шандор.
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