Об этом сообщает Reuters.

Также сообщается, что десятки домов полностью разрушены, обесточенными остаются десятки тысяч домовладений.

По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Джессики Лоус, в центральной Алабаме зафиксировано по меньшей мере пять торнадо. Спасательные команды искали пропавших без вести в округе Отауга в Алабаме, где было зарегистрировано семь смертей.

Губернатор Джорджии Брайан Кэмп подтвердил, что два человека погибли в результате урагана в четверг. По словам коронера округа Баттс Лэйси Прю, 5-летний ребенок погиб в результате падения дерева на машину, в результате чего взрослый пассажир находился в критическом состоянии.

Губернатор Алабамы Кэй Айви в четверг объявил чрезвычайное положение в шести округах региона.

Напомним, в конце декабря США накрыла мощная снежная буря и аномальные холода – погибли по меньшей мере 26 человек, еще большое количество людей осталось без электричества.

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