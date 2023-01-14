После снежной бури в США бушевали торнадо: около 10 человек погибли, тысячи – остались без света
По меньшей мере девять человек погибли в результате торнадо, бушевавших на юго-востоке США, ожидается, что количество погибших может увеличиться
Об этом сообщает Reuters.
Также сообщается, что десятки домов полностью разрушены, обесточенными остаются десятки тысяч домовладений.
По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Джессики Лоус, в центральной Алабаме зафиксировано по меньшей мере пять торнадо. Спасательные команды искали пропавших без вести в округе Отауга в Алабаме, где было зарегистрировано семь смертей.
Губернатор Джорджии Брайан Кэмп подтвердил, что два человека погибли в результате урагана в четверг. По словам коронера округа Баттс Лэйси Прю, 5-летний ребенок погиб в результате падения дерева на машину, в результате чего взрослый пассажир находился в критическом состоянии.
Губернатор Алабамы Кэй Айви в четверг объявил чрезвычайное положение в шести округах региона.
- Напомним, в конце декабря США накрыла мощная снежная буря и аномальные холода – погибли по меньшей мере 26 человек, еще большое количество людей осталось без электричества.
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